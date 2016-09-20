Среди всех автомобилей, представленных на рынке, многие покупатели выбирают модели производства компании Datsun. Под этим брендом выпускается два стильных городских автомобиля – mi-DO и on-DO.

Хэтчбек mi-DO – безопасная современная машина для города

Хэтчбек Datsun mi-DO все чаще можно увидеть на российских дорогах. Производитель сделал ставку на качество и доступную цену, предложив покупателям продукт, разработанный японской компанией Nissan и отечественным АвтоВАЗом. Первый хэтчбек сошел с конвейера в 2015 году.

Для своего ценового сегмента машина обладает целым рядом преимуществ:

подогрев сидений и климат-контроль;

системы безопасности (ABS, BAS и др.);

электроусилитель руля и пр.

Автомобиль получил привлекательный дизайн, его характерными чертами являются массивная радиаторная решетка, стильные бамперы и задние фонари. Поскольку машина создавалась для эксплуатации в условиях российских дорог, просвет составил 174 мм, поэтому если вы выбираете компактный автомобиль для езды в городе и поездок на дачу по выходным – хэтчбек mi-DO станет отличным решением.

Модель реализуется в нескольких комплектациях, чтобы каждый покупатель мог подобрать подходящий вариант по цене и личным предпочтениям. Уточнить комплектации и цены Datsun mi-DO можно на сайте CTK CENTER, официального дилера Datsun в Санкт-Петербурге.

Седан on-DO – три комплектации с разными характеристиками

Чуть раньше мировой общественности был представлен другой автомобиль из линейки Datsun – это седан с простым и легко запоминающимся названием on-DO. Как и в случае с хэтчбеком, первая машина привлекла к себе внимание улучшенной комплектацией для своего сегмента:

бортовой компьютер и парктроник;

навигация с загруженными картами;

центральный замок и датчики света.

Самая дорогая версия – это Dream, городской автомобиль упакован по последнему слову техники и оснащен разными системами безопасности. В машине установлена современная мультимедийная система с широким экраном, парковку в условиях мегаполиса облегчают специальные датчики, а управлять центральным замком водитель сможет с помощью пульта, в дистанционном режиме.

Самая доступная версия – это Access, но и в этой комплектации модель имеет множество опций и устройств, которые выгодно отличают ее от ближайших конкурентов. В линейке Datsun представлены одни из самых доступных автомобилей импортного производства, идеально подходящих для эксплуатации в городе.