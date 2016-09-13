Мечтали ли вы о загородной жизни с городским комфортом? Хотели ли вырваться из городской суеты поближе к природе? Наверняка, не раз, если живёте в большом и переполненном городе с его шумом, динамичным ритмом жизни и транспортными проблемами. Скорее всего, вас останавливало то, что очень сложно сохранить городской уровень комфорта, поселившись за пределами Москвы. Но это уже давно не так. И ЖК Рассказово - ответ для тех, кто еще сомневается. Этот жилой комплекс строится в Новой Москве - перспективном районе, который был присоединен к столице в 2011-12 годах и активно развивается. В 2017 году в пешей доступности будет открыта новая станция метро “Рассказовка”. И все преимущества городских жизни придут в область. ЖК Рассказово, признанный на Urban Awards 2014 лучшим строящимся комплексом комфорт-класса столицы, расположен на 34 гектарах в живописной лесопарковой зоне. Это экологически чистый район, окруженный Ульяновским лесом. Здесь и уникальная черноольховая роща, и пруды, тихие заводи особо охраняемой зелёной территории. Но только экологической составляющей дело не ограничивается. Каковы преимущества жизни в ЖК Рассказово?

Во-первых, каждая жилая секция спроектирована в соответствии с авторским архитектурным проектом. Это сочетание изысканного ArtDeco и московской архитектуры 1930-1940 годов. Во-вторых, вас ждет разнообразная и насыщенная социальная и коммерческая инфраструктура, а также инфраструктура жилого комплекса. Здесь откроются современный торговый, бизнес и фитнес-центры, супермаркет и рестораны. Рядом будет просторная школа со спортивной площадкой, два детских сада, поликлиника, мини-зоопарк, игровые и тематические площадки. У двух прудов создадут благоустроенную набережную, которая дополнит прогулки по аллеям близлежащих парков. Любители активного отдыха получат беговые и велодорожки, спортивные площадки и даже зоны для дрессировки собак. Автомобилисты - просторный и удобный паркинг. Доступы на бульвар внутри жилого комплекса будет закрыт для посторонних автомобилей. Об этом позаботятся два контрольно-пропускных пункта. Вся территория в 34 га охраняемая и огороженная. В-третьих, место обладает отличной транспортной доступностью. Те, кто предпочитает пользоваться общественным транспортом, поедут на работу на метро. Автомобилисты за несколько минут по отличным дорогам доберутся до Боровского шоссе, а оттуда до Москва-Сити. В-четвертых, ЖК предлагает большой ассортимент одно-, двух- и трехкомнатных квартир с высокими потолками от 3 до 3,5 метров, отсутствием несущих стен и пилонов в квартире и панорамным остеклением. (подробная информация - http://sz-rasskazovo.ru/) ЖК Рассказово - воплощение мечты об удобной и комфортной жизни за городом.