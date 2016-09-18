Каждая организация стремится к расширению своего бизнеса. Во многом это зависит от порядка в предприятии. И добиться такого порядка можно путем грамотного подбора офисной или складской мебели, предназначенной для хранения всего ассортимента товаров или же документации, связанной с ведением бизнеса. Такой мебелью являются стеллажи. Они позволяют рационально использовать все пространство помещения. Такие конструкции дают возможность их установки даже в узких проходах.

Стеллажи могут быть изготовлены из различных материалов. И выбор такого материала зависит от того, что именно будет на них лежать – простые папки с документами или же тяжелые громоздкие товары. От материала напрямую зависит и цена стеллажей.

Способ хранения, особенности помещения являются определяющими составляющими конструкции стеллажной системы. Существует несколько типов конструкций стеллажей.

Одним из таких типов является навесной стеллаж пристеночный. Он представляет собой сооружение из навесных деталей, которые устанавливаются на стену с помощью шин из стали. Каждая шина имеет отверстия, на которые впоследствии устанавливаются крепежи навесов

Такие изделия очень просты в сборке, характеризуются надежностью и способны удерживать большие нагрузки.

Другим видом являются алюминиевые стеллажи, состоящие из несущего профиля, изготовленного из алюминия. Крепления таких систем выдерживают большие массы, в связи с этим такие стеллажи часто дополняют выкатывающимися ящиками.

Существует также стеллаж на основе металлического каркаса. В таком случае можно регулировать высоту каждой полки. Они также характеризуются высоким качеством и надежностью. Очень легко собирать такого типа конструкции даже человеку, не имеющему опыт в данной области. Чаще всего такие стеллажные системы используются на складах различных организаций.

В настоящее время также изготавливаются полочные стеллажи. Для их изготовления используются различные материалы, в зависимости от предназначения. Наиболее распространенными материалами являются панели из шпона, стекло и др. Такие стеллажи используются, в основном, в магазинах, занимающихся реализацией одежды.

Еще одним видом стеллажей являются трубные изделия. Для их производства используются труды диаметром 2,5 см. Благодаря разнообразию крепежных элементов можно создавать стеллажи различной формы. На такие трубы можно устанавливать полки из различных строительных материалов.