В процессе эксплуатации автомобиля или автобуса топливный бак может получить повреждение, достаточно одной небольшой трещины, чтобы горючее начало просачиваться, что приводит к распространению неприятных запахов и расходу топлива.

Самый популярный способ ремонта баков – холодная сварка

Топливные баки изготавливают из разных материалов: пластик, металл и пр., но независимо от этого они часто требуют ремонта в результате повреждений. На резервуаре может образоваться трещина, либо крупная пробоина, игнорировать такую поломку невозможно, тем более это достаточно опасно.

Поэтому нужно сразу обращаться в специализированный сервис, как только вы заметите трещину на баке или другие признаки повреждений, включая вмятины или деформированную горловину.

Ремонт осуществляется разными методами, но это всегда сварка – горячая или холодная. Горячий метод более сложен, так как требует использования специального оборудования и умения с ним работать. Чаще специалисты сервисов прибегают к холодной сварке, в том числе к использованию аргона.

Это безопасный способ, позволяющий полностью восстановить топливный бак за короткое время. Сварка обеспечивает получение качественного ровного шва. Подробнее о технологии и других способах ремонта баков можно узнать на сайте http://avtosputnik-spb.ru/svarka-argonom/remont_toplivnyh_bakov/.

Подготовка топливного бака к сварочным работам

Прежде чем приступать к сварке, специалисты подготавливают резервуар для топлива. Сначала нужно слить остатки горючего (данный процесс требует использования домкрата для наклона транспортного средства), затем необходимо тщательно просушить емкость, чтобы выветрить малейшие остатки паров топлива.

Другие этапы подготовки – это промывка и обезжиривание топливного бака. При необходимости резервуар снимают с автомобиля (если иначе подобраться к пробоине невозможно). Если топливный бак выполнен из пластмассы, холодный метод сварки для его ремонта не подойдет, здесь нужно использовать припой из пластика, соответствующего характеристикам материала, из которого сделан резервуар.

Если вы станете чувствовать запах горючего в салоне или заметите, что топливо стало расходоваться быстрее, чем раньше (при этом все системы автомобиля работают исправно), стоит проверить, не получил ли бак повреждения. Используя разные технологии, специалисты ремонтируют любые виды резервуаров, независимо от степени их повреждения, будь это микротрещина, изгиб или большая пробоина.