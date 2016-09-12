Сегодня на аутсорсинге отмечается стремительный рост популярности услуг профессиональных клининговых компаний. Стараясь оптимизировать свои бизнес-процессы, крупные, средние и небольшие фирмы все чаще доверяют уборку своих офисов профессионалам.

Сотрудничество с клининговыми компаниями становится выгодной альтернативой найму сотрудников в штат. Последний же метод решения проблемы быстро теряет свою привлекательность, выявляя больше недостатков, чем преимуществ.

Плюсы и минусы найма сотрудников

К плюсам можно отнести:

Непосредственное подчинение компании: сотрудники обязаны выполнять любые поручения по уборке, и несут ответственность за их выполнение перед руководством компании.

Сотрудник, постоянно работающий на предприятии, вызывает больше доверия, чем приходящий внештатный уборщик.

Однако минусов обнаруживается больше:

Зачастую, не обладая всеми необходимыми навыками и средствами, сотрудники убирают помещение далеко не в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами.

В случае болезни или увольнения сотрудника быстро найти достойную замену оказывается не просто. Руководство теряет драгоценное время на решении второстепенных вопросов.

Не получится быстро и эффективно решать задачи, связанные с генеральной уборкой или очисткой офиса после ремонта силами 2-3 штатных уборщиков.

Плюсы и минусы обращения в стороннюю организацию

Обращение к профессионалам обладает рядом очевидных преимуществ:

Многократно улучшается качество уборки. За работу берутся профессиональные клинеры, которые имеют большой опыт работы с современным клининговым оборудованием и знают все тонкости обращения с различными видами поверхностей.

Соблюдаются все санитарно-гигиенические нормы. Специалисты работают в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими нормами. Регулярно после тщательной дезинфекции и уборки офис становится безупречно чистым и свежим.

Снижение затрат. Отпадает необходимость раздувать штат, приобретать дорогостоящую технику, выделять для него подсобное помещение. Сотрудничество с клининговой фирмой снижает налогооблагаемую прибыль компании.

Клининговые компании оперативно справляются с любыми сложными задачами: генеральной уборкой офисов, уборкой после ремонта, наведением порядка на прилегающей территории и т.п.

Обратная сторона медали имеет несколько видимых недостатков:

В договоре строго прописывается перечень услуг, поэтому, не указанные просьбы клинеры выполнять не обязаны.

Есть риск наткнуться на недобросовестную организацию или компанию-однодневку.

В настоящее время крупнейшие компании Москвы доверяют уборку своих офисов компании Москлининг. За 8 лет успешной деятельности организация выработала собственные эффективные методики решения задач, а строгий контроль качества своего труда позволил стать ей одной из самых надежных в регионе.

На счету у Москлининг выполнение подрядов на уборку двух высоток ММДЦ Москва-Сити, уборочных работ после строительства большого Храмового комплекса, обслуживание крупнейшей бизнес-площадки для мастшабных мероприятий «Крокус-сити Холл». В числе постоянных клиентов компании «Банк Югра», школа английского языка «SPEAK UP», один из лидеров мебельной индустрии в мире IKEA и многие др. Всех список клиентов можно посмотреть тут. Ежедневно Москлининг реализует самый полный комплекс услуг по уборке офисов, торговых и бизнес-центров, жилых и нежилых помещений на долгосрочной основе, выполняя задачи любой степени сложности. Индивидуальный подход, оперативное реагирование на малейшие просьбы своих клиентов и гибкая ценовая политика, делают компанию также привлекательным партнером для мелких фирм, индивидуальных предпринимателей, физических лиц.

Данная статья написана на основе материалов сайта mosklining.ru – клининговая компании в Москве, с 2007 года осуществляющей весь спектр услуг по уборке офисов, торговых и бизнес-центров, жилых и нежилых помещений.