Сегодня на аутсорсинге отмечается стремительный рост популярности услуг профессиональных клининговых компаний. Стараясь оптимизировать свои бизнес-процессы, крупные, средние и небольшие фирмы все чаще доверяют уборку своих офисов профессионалам.
Сотрудничество с клининговыми компаниями становится выгодной альтернативой найму сотрудников в штат. Последний же метод решения проблемы быстро теряет свою привлекательность, выявляя больше недостатков, чем преимуществ.
К плюсам можно отнести:
Однако минусов обнаруживается больше:
Обращение к профессионалам обладает рядом очевидных преимуществ:
Обратная сторона медали имеет несколько видимых недостатков:
В настоящее время крупнейшие компании Москвы доверяют уборку своих офисов компании Москлининг. За 8 лет успешной деятельности организация выработала собственные эффективные методики решения задач, а строгий контроль качества своего труда позволил стать ей одной из самых надежных в регионе.
На счету у Москлининг выполнение подрядов на уборку двух высоток ММДЦ Москва-Сити, уборочных работ после строительства большого Храмового комплекса, обслуживание крупнейшей бизнес-площадки для мастшабных мероприятий «Крокус-сити Холл». В числе постоянных клиентов компании «Банк Югра», школа английского языка «SPEAK UP», один из лидеров мебельной индустрии в мире IKEA и многие др. Всех список клиентов можно посмотреть тут. Ежедневно Москлининг реализует самый полный комплекс услуг по уборке офисов, торговых и бизнес-центров, жилых и нежилых помещений на долгосрочной основе, выполняя задачи любой степени сложности. Индивидуальный подход, оперативное реагирование на малейшие просьбы своих клиентов и гибкая ценовая политика, делают компанию также привлекательным партнером для мелких фирм, индивидуальных предпринимателей, физических лиц.
Данная статья написана на основе материалов сайта mosklining.ru – клининговая компании в Москве, с 2007 года осуществляющей весь спектр услуг по уборке офисов, торговых и бизнес-центров, жилых и нежилых помещений.