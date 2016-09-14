1. Бурдж-Халифа Небоскрёб расположен в Дубае, высота 828 метров, носит звание самого высокого сооружения в мире. Внутри комплекса размещены отель, квартиры, офисы и торговые центры. Здание имеет 3 отдельных входа: вход в отель, вход в апартаменты и вход в офисные помещения. Кстати, в Дубае насчитывается больше всего небоскрёбов в мире. 2. Шанхайская башня Находится в районе Пудун города Шанхай в Китае. Высота здания составляет 632 метра. Здание разделено на девять вертикальных зон и облачено в...