Российская актриса Анна Хилькевич, которая прославилась благодаря роли Маши Беловой в комедийном телесериале "Универ. Новая общага", активно делится в Instagram фото с отдыха в Греции. На остров Крит она отправилась вместе со своей десятимесячной дочкой Арианной. - Очень гордая мать отправляется в первое путешествие со своей дочерью, - сообщила Хилькевич в соцсети ещё 7 сентября. После этого она уже не раз поделилась фото стен древних дворцов и, конечно же, моря. Подписчиков аккаунта Анны...