Насосные станции – это профессиональное оборудование, которое позволяет подвести водоснабжение к частным или промышленным объектам. Обычно насосная станция состоит из основного насоса, бака для воды, реле давления, второго насоса, шланга, манометра и штуцер-переходника. Оборудование пользуется большим спросом в строительстве. Бытовые насосные станции применяются для водоснабжения частных домов, коттеджей, дач, фермерских хозяйств. Также применяются для полива огородов, теплиц и садов. Ещё одно применение базовых насосных станций в быту – канализация, то есть сбор и отведение сточных вод на локальные очистные сооружения. Вне частных объектов вариантов применения у этого оборудование гораздо больше. Во-первых, это пожарные насосные станции – насосные установки. В основном применяются станции высокого давления. Во-вторых, модульные насосные станции. Они востребованы для откачивания и сбора стоков, чаще всего в заводской сборке. Так надежнее и менее проблемно в плане установки. В-третьих, насосно-фильтровальные станции, которые применяются для снабжения питьевой водой целых населенных пунктов. Они включаются в себя современные технологии ультрафиолетовой очистки, что помогает эффективно бороться с химическими реагентами и примесями в целях сохранения оптимального водно-солевого баланса и повышения экологической безопасности. Среди других видов насосных станций – гидравлическая (используется для подачи рабочей жидкости к гидравлическим инструментам) и станция повышения давления (также применяется в гидравлических системах).

Насосные станции водоснабжения кроме автоматизации процесса помогают, во-первых, повысить давление в гидравлической системе, что важно при обеспечении водой нескольких загородных домов или фермерских хозяйств, во-вторых, создают запасы воды в баке, которые затем можно использовать, даже если отключилась подача электроэнергии на объект. В качестве источников воды такие системы используют как глубокие колодцы, так и открытые водоемы. Основные характеристики, которые важно учесть при выборе насосной станции, - это высота всасывания, напор, производительность (объём который подается насосом за единицу времени) и дебет скважины/колодца (объем выкачиваемой воды за час при сохранении максимальной мощности). Компания ООО «Эко-Центр» является надёжным поставщиком систем водоочистки, которая занимается производством и продажей оборудования. Она включает в себя конструкторско -технологический отдел и отдел комплексного обеспечения. Среди ее клиентов - крупные компаний, в том числе зарубежные, которые открывают свое производство в России.