Кризис учит более взвешенно относиться к эксплуатации своего автомобиля. Возможности менять его как раньше раз в три года у большинства владельцев уже нет. Как показывает статистика дилерских центров и опросы профильных порталов, многие автомобилисты в последние два года стали чаще заниматься ремонтом самостоятельно. Около трети тех, кто активно пользуется своим транспортным средством, стали и стандартное техобслуживание проходить “на дому”. Как отмечают эксперты рынка и страховщики, такая попытка сэкономить приводит к тому, что вероятность ДТП повышается, поскольку люди, которые до сих пор особо не уделяли времени обслуживанию автомобиля, вряд ли смогут сделать это профессионально и качественно. С другой стороны, автомобилисты, которые ответственно относятся к безопасности и не хотят рисковать, стали обращаться в сервисы чаще для того, чтобы профилактические работы могли предотвратить возможные поломки. Если поломка уже случилась или вас что-то беспокоит на дороге, то вам потребуется качественный ремонт автомобиля. В приоритете – высококвалифицированное обслуживание машины в сертифицированном центре. «Акцент-Авто» работает в рамках официального дилерского центра марки Huyndai, но мастер работают с любыми корейскими, японскими и отечественными автомобилями. Основное направление деятельности – техническое обслуживание и ремонт. Каковы преимущества обслуживания автомобиля не в мастерских “под мостом”, а при официальном дилерском центре? Во-первых, высокое качество ремонта, связанное с отличной квалификацией специалистов. Они проходят сертификацию ежегодно. Всё будет сделано профессионально. Во-вторых, оперативность. Минимальные сроки ремонта не приведут к тому, что вам придется повторно обращаться в сервис. В-третьих, дорогое технологическое оборудование позволит точно и быстро определить неисправность. В-четвертых, производственные площадки оснащены всем необходимым для кузовных работ, покраски автомобиля, устройства и инструментарий часто модернизируются. Среди других преимуществ – система контроля над всеми операциями автомехаников и слесарей, а также наличие партнерских договоров с ведущими страховыми компаниями страны. В числе производимых работ - предварительный анализ и работа с электрикой, ремонт ходовой части и подвески, комплектация дополнительным оборудованием, ремонт кондиционеров, восстановление геометрии кузова после деформации, ремонт бамперов, ликвидация мелких повреждений, полноценная или частичная полировка, замена дверей и стёкол. Все детали имеются на складе, что позволяет осуществить ремонт в короткие сроки.