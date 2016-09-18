Займы сегодня представляют не только банки, но и огромное количество других финансовых организаций. Получить необходимую сумму можно без проблем под залог ликвидного имущества.



Довольно часто транспортное средство выступает залоговым имуществом. Но прежде чем взять такой кредит, следует хорошо изучить требования и условия его получения.



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Способы кредитования под залог машины



Самыми популярными вариантами такого рода займов является ссуда под залог ПТС либо авто. В последнем случае машина передается в автоломбард либо банку, где и будет находиться до полной выплаты кредита. Причем при таком виде кредитования ссуда дается под более выгодные проценты и требований к состоянию автотранспорта меньше.





А вот в первом случае банк оставляет в залог лишь паспорт автотранспорта, при этом машина передается в распоряжении заемщика. Данный вид кредитования удобен тем, что владелец может пользоваться автомобилем. Правда, продать его либо подарить он не имеет права, так как залог ПТС накладывает ограничения. Ко всему прочему, собственник авто обязан передать ломбарду или финансовой организации запасной ключ.





К залоговому имуществу тоже предъявляются высокие требования. Например, автотранспорт не должен быть слишком старым. Кстати, некоторые банки выдают денежные средства только под залог машин иностранного производства.



Условия получения залогового кредита



Чаще всего ссуда под залог личного транспорта выдается для покупки новой или подержанной машины. Для получения такого кредита не важен пол, место работы или семейное положение. Основное требование банков — наличие автомобиля в собственности и стабильный заработок заемщика. Причем машина, как правило, остается у кредитора до полного погашения займа.



К потенциальному заемщику финансовые организации предъявляют следующие требования:

Ссудополучатель должен иметь прописку в том регионе, где работает отделение либо филиал банка-кредитора;

Заемщиком может быть исключительно гражданин России, достигший совершеннолетия. Дают кредит до 60 лет, а в некоторых банках даже до 65;

Обязательно понадобится наличие контактного стационарного телефона.

К закладываемой машине тоже выдвигаются требования. К примеру, когда в качестве залога выступает отечественный автотранспорт, он не должен быть старше 3 лет. Оптимальный возраст иномарок не больше 5 лет. Если машина страхуется по КАСКО, то заемщик получает ссуду со сниженной ставкой и на более выгодных условиях. Сумма займа составляет, как правило, 70% от рыночной стоимости автотранспорта.

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Чтобы оформить этот кредит заемщик должен подготовить водительское удостоверение, свидетельство о регистрации, ПТС и, разумеется, паспорт.

Особенности оформления под залог авто



Выдача денежных средств под залог автотранспорта мало чем отличается от стандартной процедуры оформления кредита. Заемщик сначала представляет в финансовое учреждение необходимый пакет документов, а потом ожидает решение банка.



Однако ссуда под залог авто все же имеет некоторые отличия. Во-первых, прежде чем получить кредитные средства, заемщику придется пройти процедуру оценки машины . Занимаются этим компании оценивания либо страховые фирмы. Лишь после этого кредитор оформляет займ, сумма которого не может быть более 70% от оценочной стоимости. Во-вторых, клиенту не понадобится искать поручителя, поскольку подстраховкой банка служит заложенный автомобиль.





Кстати, многие автолюбители, которые не хотят афишировать свои финансовые трудности, предпочитают оформлять кредит под залог машины в автоломбарде , поскольку процедура проходит в условиях конфиденциальности. Вдобавок, если заемщик выплатить вовремя кредит не в состоянии, то он может его продлить, но при этом увеличится размер переплаты.

