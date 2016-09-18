Для проведения сельскохозяйственных работ используют различную технику. Покос сена требует применения специального навесного оборудования на трактора. Сельскохозяйственная косилка дисковая навесная позволяет эффективно заготавливать травяную массу на корм скоту. Устройство обладает отличными эксплуатационными и техническими характеристиками.

Сельскохозяйственная косилка дисковая навесная крепится на трактор, монтаж достаточно быстр и прост. Навесное оборудование надежно в эксплуатации, ремонт недорог, поломки при правильном обслуживании редки.

На покосах используют также устройства для подбора сена. Стогование и скирдование осуществляется стогометателем. Для того чтобы создавать рулоны травяной массы применяется пресс-подборщик рулонный, который прессует и упаковывает траву. Хранение в тюках или рулонах намного эффективнее, позволяет дольше сохранять сено в пригодном для корма состоянии.

Сельскохозяйственный пресс-подборщик рулонный является навесным оборудованием на трактор, прост в монтаже и эксплуатации. Устройство обладает отличными техническими и рабочими показателями, ремонт требуется редко и сравнительно дешев.

РосАгроМир – техника для села и ферм

На российском рынке представлено достаточное количество отечественных и зарубежных сельскохозяйственных машин для того, чтобы потребители могли сделать оптимальный выбор. Навесное оборудование особенно востребовано, так как обладает рядом преимуществ. Основным достоинством является то, что на одном тракторе можно использовать различные навесы. А значит выполнять разные сельскохозяйственные работы.

РосАгроМир предлагает широкий ассортимент сельскохозяйственных машин и навесного оборудования. В наличии жатки и сеялки для посева и сбора урожая злаковых культур. В интернет-магазине компании можно приобрести машины для животноводства и коммунальных нужд, трактора и запасные части. Для выращивания, посадки и сбора урожая овощных культур предлагаются картофелекопалки и сажалки.

На сайте компании размещено достаточно информации о преимуществах техники от РосАгроМир. Каждое наименование машин снабжено детальным описанием с указанием технических и эксплуатационных характеристик. Менеджеры помогают клиентам подбирать навесное оборудование и технику для села под специфику сельского или фермерского хозяйства.