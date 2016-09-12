Среди многочисленных вариантов жилья, предлагаемых в новостройках от застройщиков в Санкт-Петербурге, преобладают квартиры класса «эконом» и «комфорт». Разницу между этими категориями надо учитывать при выборе недвижимости.

Эконом

К этому классу жилья относятся недорогие квартиры, расположенные в панельных или монолитно-каркасных домах в спальных районах города. При их возведении строительные компании стараются до минимума снизить себестоимость, не забывая о комфорте жильцов.

Экономия достигается:

использованием стандартных архитектурных проектов с минимумом деталей;

применением типовых планировок без возможности выбора;

проведением отделки материалами низшей и средней ценовой категорий;

пониженным метражом квартир (от 28 метров для 1-комнатной квартиры);

отсутствием ограждения придомовой территории;

размещением в местах, находящихся в некотором отдалении от инфраструктуры (в радиусе 1 км);

отсутствием систем безопасности.

Квартиры категории «эконом» могут сдаваться без отделки или со стандартной отделкой с использованием недорогих материалов. Остекление окон проводится отечественными двухслойными стеклопакетами.

Комфорт

В настоящее время на рынке недвижимости преобладает данный тип жилья (по данным 2015 года, он составил 51%). Существуют даже особые строительные компании, как например «Северный ветер», занимающиеся возведением исключительно недвижимости класса «комфорт».

Монолитно-каркасные или монолитно-кирпичные здания категории «комфорт» также строят по серийным архитектурным проектам, которые, однако, предусматривают различные декоративные элементы. Новостройки размещаются в наиболее живописных местах спальных районов: на берегах водоемов, рядом с парками. Учитывается и расположение остановок общественного транспорта и объектов инфраструктуры, которые должны быть вблизи жилых кварталов.

Квартиры достаточно просторны — площадь 1-комнатного жилья класса «комфорт» начинается с 34 кв.м. Предусмотрены улучшенные варианты планировок (евро- или изолированные) с просторными кухнями, раздельными санузлами, а часто и с подсобными помещениями (стенные шкафы, кладовки). Застройщики заботятся и о безопасности жильцов: дома этого класса сдаются с металлической дверью, оснащенной домофоном, в отдельных случаях предусмотрено ограждение придомовой территории и служба консьержей.

Объем отделочных работ обычно определяется застройщиком. В квартирах без отделки от ГК РосСтройИнвест предусмотрено проведение коммуникаций, обустройство точек подключения домофона и Интернета, установка водомеров, радиаторов с терморегуляторами, остекление лоджий и балконов.

Какую квартиру предпочесть?

Большую роль в выборе жилья играет цель приобретения. При покупке квартиры для сдачи внаем или для кратковременного пребывания подойдет квартира класса «эконом». Для семейного очага лучше подобрать более дорогой, но удобный вариант «комфорт», используя материнский капитал или различные программы кредитования жилья.