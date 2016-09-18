Распространенным и частым заболеванием у людей является желчнокаменная болезнь. Возникает данный недуг в результате нарушения обмена холестерина, меняющего состав желчи. По размерам камни бывают различного диаметра, самые большие достигают нескольких сантиметров. Большую популярность набирает растворение и лечение желчнокаменной болезни народными средствами. Рецепты на основе природных компонентов способны быстро и эффективно расщепить желчные конкременты. Однако перед их применением необходимо проконсультироваться с врачом, так как большинство растений может иметь побочные эффекты в виде аллергической реакции.
Симптомы
Симптоматика желчнокаменной болезни не всегда ярко выражена, и в определенных случаях, даже при больших размерах камней, они никак себя не проявляют. Зачастую этот недуг выявляют при рентгене или ультразвуковом исследовании. Но не всегда плотные образования в желчном неощутимы для пациента, больного могут беспокоить следующие симптомы:
- колики справа под ребрами и в подложечной области;
- тошнота;
- отхождение газов из полости рта с воздухом или горечью;
- метеоризм;
- рвота;
- горький привкус во рту;
- повышение температуры тела;
- повышенная утомляемость;
- плохой аппетит.
Причины
Появляются конкременты в желчном в большей степени у женщин, но мужчины также подвержены данному недугу. Страдают камнями и люди с лишним весом, а также те, кто употребляет гормональные препараты, проживает в местности с холодным климатом или находится на диете с большим содержанием калорий и минимумом клетчатки. Способствуют образованию камней в желчном пузыре резкое похудение, сахарный диабет, цирроз печени и гемолитическая анемия.
Лечение
Расщеплять плотные образования в органе можно не только хирургическом путем, но и консервативным. Прежде, чем ложиться на операционный стол, можно попытаться вывести камни с помощью народных средств. Однако не стоит заниматься самолечением, прежде чем приступить к народной медицине, необходимо проконсультироваться с врачом. Если показаний к экстренному хирургическому вмешательству нет, то больному предлагают воспользоваться следующими рецептами, которые способны расщеплять плотные образования:
- Плоды рябины. Чтобы расщепить камни в желчном пузыре, многие больные используют красную рябину, которую не следует готовить, а просто необходимо съедать по 2 стакана ягод на протяжении 45 дней. Рябину можно смешивать с медом, сахаром или употреблять вместе с хлебом.
- Листья березы. Необходимо взять сухие березовые листки в объеме 2-х больших ложек и добавить к ним стакан закипевшей воды. Поставить ингредиенты на огонь и варить до тех пор, пока объем жидкости не уменьшится вдвое. Готовый отвар остужают, процеживают и начинают пить перед едой трижды в сутки. Продолжительность лечения достигает 90 дней. Важно учитывать, что использовать листья березы рекомендуется только при камнях маленького диаметра.
- Чтобы вывести конкременты из желчного пузыря, можно воспользоваться еще одним рецептом на основе березовых листков. Для этого нужно залить 200 мл кипятка столовую ложку главного ингредиента и поставить томиться на маленький огонь. Спустя 20 минут настой снимают с плиты, укутывают одеялом и оставляют на 60 минут в теплом месте. По истечении данного времени березовый настой процеживают и принимают 2 раза в сутки за полчаса до приема пищи по 250 мл.
- Сироп из свеклы. Для его приготовления нужно очистить 2-3 свеклы, нарезать их и поставить кипеть до тех пор, пока вода не превратится в сироп. Готовый сироп нужно остудить и пить трижды в сутки по 100 мл перед приемом пищи.
- Оливковое масло. Расщеплять камни в желчном пузыре можно и маслом оливы. Для этого следует пить его каждый день на протяжении 2-3-х недель за 20-30 минут до трапезы. Начинают с половины чайной ложки и постепенно доводят объем до 100 мл.
- Корень подсолнуха. Выводит камни из желчного пузыря рецепт на основе корня подсолнуха. Для его приготовления нужно взять 250 г главного компонента и залить его 3-мя литрами воды. Жидкость с корнем необходимо поставить кипеть на несколько минут, после чего остудить и принимать на протяжении 60 дней по стакану четырежды в сутки.
Источник: Пищеварение.ру