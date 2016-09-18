Распространенным и частым заболеванием у людей является желчнокаменная болезнь. Возникает данный недуг в результате нарушения обмена холестерина, меняющего состав желчи. По размерам камни бывают различного диаметра, самые большие достигают нескольких сантиметров. Большую популярность набирает растворение и лечение желчнокаменной болезни народными средствами. Рецепты на основе природных компонентов способны быстро и эффективно расщепить желчные конкременты. Однако перед их применением необходимо проконсультироваться с врачом, так как большинство растений может иметь побочные эффекты в виде аллергической реакции.

Симптомы

Симптоматика желчнокаменной болезни не всегда ярко выражена, и в определенных случаях, даже при больших размерах камней, они никак себя не проявляют. Зачастую этот недуг выявляют при рентгене или ультразвуковом исследовании. Но не всегда плотные образования в желчном неощутимы для пациента, больного могут беспокоить следующие симптомы:

колики справа под ребрами и в подложечной области;

тошнота;

отхождение газов из полости рта с воздухом или горечью;

метеоризм;

рвота;

горький привкус во рту;

повышение температуры тела;

повышенная утомляемость;

плохой аппетит.

Причины

Появляются конкременты в желчном в большей степени у женщин, но мужчины также подвержены данному недугу. Страдают камнями и люди с лишним весом, а также те, кто употребляет гормональные препараты, проживает в местности с холодным климатом или находится на диете с большим содержанием калорий и минимумом клетчатки. Способствуют образованию камней в желчном пузыре резкое похудение, сахарный диабет, цирроз печени и гемолитическая анемия.

Лечение

Расщеплять плотные образования в органе можно не только хирургическом путем, но и консервативным. Прежде, чем ложиться на операционный стол, можно попытаться вывести камни с помощью народных средств. Однако не стоит заниматься самолечением, прежде чем приступить к народной медицине, необходимо проконсультироваться с врачом. Если показаний к экстренному хирургическому вмешательству нет, то больному предлагают воспользоваться следующими рецептами, которые способны расщеплять плотные образования:

Плоды рябины. Чтобы расщепить камни в желчном пузыре, многие больные используют красную рябину, которую не следует готовить, а просто необходимо съедать по 2 стакана ягод на протяжении 45 дней. Рябину можно смешивать с медом, сахаром или употреблять вместе с хлебом.

Листья березы. Необходимо взять сухие березовые листки в объеме 2-х больших ложек и добавить к ним стакан закипевшей воды. Поставить ингредиенты на огонь и варить до тех пор, пока объем жидкости не уменьшится вдвое. Готовый отвар остужают, процеживают и начинают пить перед едой трижды в сутки. Продолжительность лечения достигает 90 дней. Важно учитывать, что использовать листья березы рекомендуется только при камнях маленького диаметра.

Чтобы вывести конкременты из желчного пузыря, можно воспользоваться еще одним рецептом на основе березовых листков. Для этого нужно залить 200 мл кипятка столовую ложку главного ингредиента и поставить томиться на маленький огонь. Спустя 20 минут настой снимают с плиты, укутывают одеялом и оставляют на 60 минут в теплом месте. По истечении данного времени березовый настой процеживают и принимают 2 раза в сутки за полчаса до приема пищи по 250 мл.

Сироп из свеклы. Для его приготовления нужно очистить 2-3 свеклы, нарезать их и поставить кипеть до тех пор, пока вода не превратится в сироп. Готовый сироп нужно остудить и пить трижды в сутки по 100 мл перед приемом пищи.

Оливковое масло. Расщеплять камни в желчном пузыре можно и маслом оливы. Для этого следует пить его каждый день на протяжении 2-3-х недель за 20-30 минут до трапезы. Начинают с половины чайной ложки и постепенно доводят объем до 100 мл.

Корень подсолнуха. Выводит камни из желчного пузыря рецепт на основе корня подсолнуха. Для его приготовления нужно взять 250 г главного компонента и залить его 3-мя литрами воды. Жидкость с корнем необходимо поставить кипеть на несколько минут, после чего остудить и принимать на протяжении 60 дней по стакану четырежды в сутки.

Источник: Пищеварение.ру