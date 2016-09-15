Ретриверы – популярная порода охотничьих собак. Название её образовалось от английского словам retrieve, что в переводе означает находить или доставать. То есть основная функция такой собаки – принести своему хозяину, охотнику подстреленную добычу, при этом, разумеется, неповрежденной. Соответственно заводчики вывели породу, представители которой одновременно обладали хорошим нюхом, мягким характером и мягкой же челюстью. В Англии, где появились ретриверы, возникло своеобразное охотничье разделение труда. Легавая должна обнаружить дичь, охотник – подстрелить, а ретривер отыскать птицу в воде или высокой траве и принести хозяину. Породу делят на несколько видов. Наиболее популярные и любимые представители – это лабрадор ретривер. Их история началась в Канаде, на острове Ньюфаундленд в XIX веке. Маленькие ньюфаундленды помогали местным рыбакам. Впоследствии от скрещивания их с курчавошерстным ретривером, как вариант с английским фоксхаундом и сеттером появился лабрадор. Первый стандарт породы появился в 1887 году. В нашей стране этот вид появился в 60-70 годах прошлого века. Золотистые ретриверы – вторая из популярных пород. Эта охотничья порода была выведена в Великобритании в XIX веке. Стандарт породы появился в 1913 году.

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