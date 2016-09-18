Дети – это одна из главных ценностей любой семьи, это продолжение рода, это ваши надежда и опора в будущем. О рождении здоровеньких малышей мечтают все родители, но зачастую, не у всех ожидания могут оправдаться. На здоровье маленького человечка изначально влияет множество факторов, начиная с самого раннего этапа его развития, еще в животе матери. Поэтому, чтобы развитие ребенка было полноценным и правильным, чтобы свести риски пороков, врожденных аномалий и формирования болезней с раннего возраста, необходимо тщательной планирование беременности.

Чем важно планирование

Если пара готова к тому, чтобы стать родителями, стоит обратиться за консультацией к врачу. Планирование ребенка – это целая система особых мероприятий, которые помогут вам улучшить состояние здоровья и снизить риски рождения больных детей. Прежде всего, нужно начать пересмотра своего образа жизни и отказа от вредных привычек, от этого многое зависит. Стоит больше уделять внимания своему здоровью, питанию и полноценному отдыху. Только здоровый папа и здоровая мама могут дать жизни крепкому малышу. Также, планирование ребенка включает в себя целый цикл медицинских обследований, особенно, если в семье по чьей-либо линии имеются наследственные болезни, предрасположенность к патологиям или обменным нарушениям. Даже если вы считаете себя полностью здоровыми, стоит исключить скрытые инфекции, которые могут навредить будущему наследнику. Они не дают о себе знать в обычной жизни, но могут оказать негативное влияние на плод или уже родившегося кроху.

Не лишним будет и прием дополнительных витаминов и минералов, пищевых добавок, которые насытят организм недостающими компонентами. В условиях минимальной обеспеченности питательными веществами, зачать и вынашивать здорового кроху сложнее.

Развитие ребенка в утробе мамы

Естественно, что дальнейшее здоровье детей зависит от того, насколько благополучно будет протекать беременность. Негативные внешние факторы и внутренние проблемы мамы могут отразиться на развитии ребенка. Поэтому, во время беременности необходимо тщательное медицинское наблюдение, полноценное обследование и исключение (по возможности) всех факторов риска. Это не только отказ женщины от вредных привычек и посещение врача, это и ведение здорового образа жизни и полноценное, богатое необходимыми компонентами питание, дополнительный прием минерально-витаминных комплексов и пребывание на свежем воздухе.

Важно и эмоциональное состояние мамы, защита ее от стрессов и негативных эмоций. Они могут приводить к угрозам прерывания, повышению тонуса матки, высокому давлению и угрозе для малыша. Поэтому, беременной нужна забота близких и их поддержка, общение с другими мамами.

Дети после рождения

Малыши рождаются на свет очень ранимыми, не полностью готовыми к новой жизни, и им требуется полноценная забота и уход. Если дети подвергаются негативному влиянию внешней среды, они могут с рождения получить тяжелые хронические проблемы со здоровьем. Особенно опасны для них инфекции, как микробные, так и вирусные, воздействие сильных аллергенов, неправильное питание. На все эти факторы могут существенно влиять родители, обеспечив ребенку заботу и полноценный уход. Важны режимные моменты, купания, прогулки, занятия массажем гимнастикой, кормление грудью и введение прикормов.

В поддержании и укреплении здоровья детей немалую роль играют и медики. Регулярный контроль с их стороны и провеение профилактических мероприятий позволит оградить детей от многих неприятностей в будущем. Именно поэтому, на первом году жизни разработана особая схема наблюдения за развитием ребенка, посещение специалистов и проведение многочисленных анализов. Все эти обследования дадут полноценное представление о состоянии здоровья малыша и о мерах профилактики, необходимых именно для вашего крохи.

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