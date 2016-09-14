Хотите раскрутить свою страничку ВКонтакте, группу или интернет-магазин, но не знаете, с чего начать? Тогда вам поможет сервис раскрутки вконтакте – Skyliker. Он предлагает возможность бесплатно увеличить посещаемость и популярность вашей странички. В чём его преимущества? Во-первых, безопасные методы накрутки лайков, групп, друзей, рассказать друзьями, комментариев. Во-вторых, быстрое продвижение. Больше вам не придется искать людей, которые предоставляют услуги раскрутки во ВКонтакте. Вы сможете делать это сами. В-третьих, сервис предоставляет коммерческие возможности. Если вы хотите достичь результата в сжатые сроки, вам некогда возиться с бесплатными лайками, конкуренты уже дышат вам в затылок, то вы сможете забрать столько лайков, сколько захотите. В-четвертых, YouTube. В ближайшем обновлении появится возможность накрутить лайки, просмотры, число подписчиков, комментарии на самом популярном видеохостинге планеты. В-пятых, Skyliker - это ручная работа. Боты и плохие аккаунты - это порочная практика. Качества работы с ними не добиться. А сервис даёт как раз высокое качество. Наконец, высокий уровень безопасности и полная конфиденциальность. Аккаунт будет полностью под контролем. Никто не узнает, что вы, к примеру, пытались накрутить лайки на фото вконтакте. Ваш пароль не знает никто, даже администрация сайта.

Сервис предлагает удобный интерфейс (интуитивно понятная структура сайта), моментальное начало работы (вы выставили заказ, он начал выполняться тут же), возможность накрутить лайки совершенно бесплатно, ответы на любые вопросы (как только у вас возникают проблемы или вы не понимаете, что делать дальше, оставляйте свой вопрос ВКонтакте или отправляйте на почту) и ежедневная награда (при заходе на сайт каждый день пользователь получат по 10 баллов). Как работает эта система? Допустим, вам нужно оперативно раскрутить группу вконтакте. Вы лайкайте, подписываетесь, добавляете других пользователей в друзья, делаете репосты. За каждое действие вы получаете баллы на баланс. Затем вы тратите эти баллы на раскрутку собственного аккаунта. Каждое задание имеет свою цену в баллах. Чем больше цену вы поставите, тем быстрее будет идти ваша собственная раскрутка. Чтобы пользоваться сервисом, надо запомнить несколько несложных правил. Здесь нельзя использовать уязвимости сайта в своих целях, после выполнения задания запрещается снимать лайки и отметки, выходить из сообществ, запрещено использовать для работы аккаунты ВКонтакте, представляющие несуществующих людей. Нельзя использовать ворованные аккаунты.