Бытовки - просто незаменимый инструмент в строительстве. Любая строительная площадка не обходится без специальных металлических блок-контейнеров, где на время работ селятся строители или организуется офис. Арендовать бытовки в Москве по доступным ценам можно у компании Стройинвест. Это касается как новых контейнеров, так и бывших в употреблении.

- Все металлические бытовки оборудованы электрикой, кроватями и нарами, - рассказывает Metro Алексей Ухов, один из руководителей компании Стройинвест. - Конструкции и материалы вагончиков соответствуют всем требованиям ГОСТов. В каждой строительной бытовки могут разместиться до восьми человек. Комфортное размещение доступно в любое время года.

Стройинвест предлагает несколько вариантов строительных бытовок на выбор. Во-первых, бытовки для проживания. Контейнеры сделаны из качественных материалов и предназначены как для временного, так и для постоянного проживания как строителей, так и дачников. Во-вторых, это прорабские бытовки, представляющие собой удобное, комфортное и недорогое место для организации рабочего места на строительных объектах. Третий вариант - офисная бытовка. Позволяет удобно и опять же недорого разместить руководителей компании и любой персонал на строительной площадке. Еще один вариант - бытовка под склад. Металлические блок-контейнеры идеально подходят для хранения инструментов, материалов, вещей и садового инвентаря. Подробная информация доступна на сайте.

- На нашем сайте вы заранее можете рассчитать стоимость аренды строительных бытовок с учетом их доставки и вывоза, - говорит Алексей Ухов.

Условия аренды максимально гибкие. Арендовать бытовки можно на срок от одного месяца. Залог не требуется. Предоплата, включающая стоимость доставки и вывоза, вносится на три месяца. Но при меньшем сроке средства возвращаются. Для аренды физическим лицом требуется лишь паспорт с пропиской в регионе. Оплата производится по квитанции через банк. Для юрлица треб уется пакет документов, включая доверенность. Стройинвест работает на большом числе объектов в Москве и Московской области. Их число достигает трехсот. Число заказов постоянно растет. Арендаторов привлекают прежде всего выгодные условия и доступные цены.

Стройинвест

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