В конце августа 2016 года Минстрой РФ предложил запретить строительным компаниям продавать квартиры без какой-либо минимальной отделки и закрепить это решение соответствующим законом. По мнению ведомства, покупателям необходимо качественное жилье, а не бетонные коробки.

Это неоднозначное предложение Минстроя вызвало бурную реакцию как у игроков рынка недвижимости, так и у покупателей. Руководитель аналитического отдела агентства «М16-Недвижимость» Анна Симашова объясняет, к каким последствиям приведет принятие закона о минимальной отделке квартир.

- Предложение Минстроя очень спорно. Ведомство пытается защитить интересы покупателей, однако, по сути, лишает их какого-либо выбора и вынуждает их платить больше за квартиру. Вероятно, под минимальной отделкой правительство понимает белую или чистовую отделку.

При «белой» отделке застройщики предлагают квартиры, подготовленные к косметическому ремонту: остается только поклеить обои, настелить полы, установить сантехнику, - и можно заезжать. При чистовой отделке покупатель получает полностью готовую квартиру, в которой нужно только расставить мебель по вкусу.

И тот, и другой вариант отделки (даже в самой недорогой комплектации) значительно увеличивает стоимость квартир. Застройщику придется потратиться не только на строительство дома, но и на работы по отделке, стройматериалы и сантехнику. При белой отделке стоимость квартир увеличивает минимум на 200-300 тысяч рублей, при чистовой – на 500 000 рублей.

Кроме того, решение о запрете квартир с «черновой» отделкой приведет к тому, что покупатель лишится возможности выбирать квартиру по вкусу. Особенно это касается тех покупателей, которые планируют перепланировку или дизайнерский ремонт. Им придется сначала переплатить за отделку от застройщика, а потом дополнительно платить за новые ремонтные работы.

Сегодня многие новостройки Санкт-Петербурга сдаются с готовой отделкой. Такие предложения есть во всех сегментах рынка: от эконом- до премиум-класса. Новостройки с чистовым ремонтом пользуются спросом у покупателей, однако не меньший спрос покупатели проявляют и к квартирам без отделки.

Наконец, законодательный запрет на черновые квартиры приведет к стагнации рынка, особенно в массовом сегменте. Девелоперы будут вынуждены повысить цены на квартиры, а тем покупателям, которые хотели сэкономить на отделке, придется отложить покупку или же брать кредиты.