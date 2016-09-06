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Как рассчитать ОСАГО 2016 калькулятор



Каждый онлайн-расчет – дает лишь приблизительное значение цены страховки. Оно не может служить публичной офертой. Но при точном заполнении всех полей калькулятора можно не сомневаться, предварительный и окончательный расчеты покажут одинаковое значение.

Цены на полисы отличаются, все зависит от того, какой понравился страховщик, какая использовалась базовая ставка. Онлайн-калькулятор вместо офис-менеджера в страховой компании быстро сделает расчеты по всем интересующим страховщикам, и остановится на самом выгодном варианте.

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Как рассчитать ОСАГО 2016? Калькулятор онлайн

Ежегодно цены на «автогражданку» меняются. Законодательно каждый год в общий алгоритм тарификации вносятся соответствующие правки. Здесь они все использованы, и расчет выполняется в соответствии с действующим тарифом.

Введите нужные данные и калькулятор ОСАГО онлайн сам рассчитает цену страховки по верным тарифам.

Онлайн-калькулятор ОСАГО

У нас на сайте работает онлайн-калькулятор, с его помощью легко сравнить цены на полисы в разных страховых компаниях, хорошо известных всем страхователям и заслужившим свою высокую репутацию.

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Онлайн-калькулятор ОСАГО учитывает расчетные разницы

Следуя законодательству, можно прийти к выводу, что нет разницы между аккуратным вождением и лихачеством на дороге. В 2015 г. в алгоритм расчета «автогражданки» было внесено много разных правок. Сейчас компании готовы идти навстречу клиентам и используют понижающие коэффициенты для привлечения аккуратных водителей. Однако, стоит быть осторожным, так как можно оказаться владельцем совершенно излишней опции.

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Рассчитывая ОСАГО 2016 онлайн, каждый посетитель сайта получает весомые преимущества:

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Цену страховки можно посчитать по-разному: подешевле или с приятным дисконтом. Мы разместили на нашем сайте собственную версию онлайн-калькулятора ОСАГО, и уверены: она вам непременно понравится своей простотой и удобством. Введите данные, калькулятор сам сделает расчет, а потом сразу покажет результат.