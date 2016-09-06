Санкционная политика развернутая против Российской Федерации, а точнее ответная реакция нашего государства серьезно повлияло на состояние отечественного сельского хозяйства. Процент выращенных в России овощей, фруктов и других агрокультур растет год от года. Естественно, что за всеми этими большими хозяйствами требуется соответствующий уход, а именно техника позволяющая облегчить тяжелый труд современного фермера. Без использования современной техники серьезно упадет не только производительность труда, но и качество продукции, которая попадает непосредственно к покупателю.

Компания Агротехресурс предлагает разнообразную сельскохозяйственную технику, для выполнения полного списка работ начиная от посевной и заканчивая упаковкой собранного урожая. Большая часть нашей техники ориентирована на работу с овощами, в частности с картофелем. Поэтому в линейки продукции присутствуют картофелеуборочные комбайны, копатели, уборочные и сортировочные машины, устройства для оборудования хранилищ и другое оборудование.

Например, самоходный буртоукладчик картофеля СПБ-50 способен выполнить осторожную укладку собранного урожая в хранилище ровными и аккуратными рядами. По сути, машина состоит из большого телескопического транспортера, которые и позволяет перемещать корнеплоды на большие расстояния. По сути, буртоукладчик является универсальным оборудованием, которое может работать с любым видом корнеплодов и в хранилищах навального типа. Расширить возможности буртоукладчик картофеля можно установив сортировальную машину в конце транспортера, в результате можно получить готовый к упаковке урожай непосредственно в хранилище. Далее нужно будет затарить овощи в мешки с помощью механизмов сортировальной машины или с помощью ручного труда.

Помимо непосредственно работающей в поле сельскохозяйственной техники компания Агротехресурс производить разнообразные ленточные транспортеры, которые можно использовать не только в сельском хозяйстве, но и на любых производствах, где требуется подобная автоматизация производственного процесса. Но чаще всего телескопический транспортер для овощехранилища используется по прямому своему назначению, а именно для удобства перемещения собранных овощей внутри помещения для хранения. Стоит также отметить, что возможности телескопического транспортера позволяют перемещать движущееся полотно и как следствие корнеплоды и за пределы хранилища.

Возможности телескопического транспортера ограничиваются пожеланиями заказчика, при желании специалисты компании Агротехресурс готовы расширить трассу ленточного транспортера, увеличить максимальную длину полотна, поменять техническую часть оборудования. Любую модель оборудования можно усовершенствовать в соответствии с пожеланиями заказчика. Также на оборудование предоставляется гарантия. Сервисное после гарантийное обслуживание выполняется специалистами компании в кроткие сроки.