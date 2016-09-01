Несмотря на кажущуюся незначительность в истории развития почтовой связи в целом, и почтовых марок в частности, Африканский континент готов предложить филателистам немало интересных экземпляров. Рассмотрим основные составляющие общеафриканской истории почты и почтовых марок, для удобства разделив ее по географическому принципу.



Почтовая связь в Египте существует давно, однако лишь во времена правительства Наполеона впервые использовались почтовые штемпели, которыми вручную маркировалась корреспонденция. В 1821 году итальянский предприниматель Мератти основал в Египте первую почту, выкупленную впоследствии правительством страны в 1865 году. Еще через 10 лет новая «Вице-королевская египетская почта» стала членом Всемирного почтового союза.



Первые почтовые марки Египта были отпечатаны в 1866 году, и до 1872 в подавляющем большинстве случаев надписи на них делались на арабском языке. В 1872 на марках стали использоваться итальянские надписи, затем французские, а с 1914 года – английские. Сочетание арабских и английских надписях сохранилось даже после обретения независимости от Великобритании в 1922 году.



Почтовые марки Ливии обычно рассматриваются сквозь призму развития этой страны в составе Османской империи (до 1911 г.), колониальных периодов времен итальянского (1911-1943) и Франко-Британского (1943-1951) правления, а также в составе независимого государства с 1951 года. При этом, сменявшееся название практически никак не влияло на работу почтовой службы. Ливийские почтовые марки, в то же время, отражали наиболее актуальные события истории в каждом конкретном периоде.



Почтовые марки Алжира появились в 1924 году, когда на французских почтовых знаках стали допечатываться отметки «Algerie». Через 2 года появились марки, в которых данная надпись печаталась типографским способом, и в совокупности было отпечатано более 35 различных видов, в основном с изображениями местных достопримечательностей. После обретения Алжиром независимости в 1962 году печать почтовых марок осуществляется в соответствии с новыми реалиями, причем изображаются не только местные политические деятели, но даже В.И. Ленин (1970 г.)



Почтовые марки Нигерии начали хождение на территории страны в 1914 году, после образование единого государства за счет объединения Северной и Южной частей в составе Британской колонии. Первые марки содержали портрет короля Георга V, и ходили вплоть до 1960 года. После обретения Нигерией независимости, первая эмиссия марок была осуществлена в октябре 1960 года, и через несколько месяцев сделана вторая. Став частью Британского Содружества в 1963 году, Нигерия продолжила печать собственных марок с 1965 года.

Более узнаваемыми африканскими странами, печатающими собственные марки, являются ЮАР, Гана, Кот-д’Ивуар, Ангола, Зимбабве и т.д.



Почтовые марки Ганы выпускались под названием существовавшего во времена британского колониального владычества Золотого Берега (эмиссия в 1875 году с портретом королевы Виктории) и впоследствии в составе независимого государства с 1957 года.

В истории почты разных стран Африки присутствуют следы колониального периода, а также страницы из истории апартеида (ЮАР), и современного вхождения в состав Британского и Французского союзов.



