Одним из самых популярных документов для перевода является диплом об образовании. Это и понятно: данный документ нужно предоставлять при продолжении обучения (поступлении на следующую ступень), устройстве на работу. Требуется много переводов с русского языка на другие языки мира для предоставления этого вида документа заграницу. При этом много дипломов переводятся на русский язык для соискательства в нашей стране.
Тем самым важно понимать, что, во-первых, требования к переводу, его оформлению и заверению различны в зависимости от пожеланий получателя. Во-вторых, юридическая сила документа также может быть различной степени силы – в зависимости от заверения: самого бюро, нотариального или апостилем.
Требования к переводу диплома
Каждый новый перевод диплома
похож на предыдущий, лексика довольно ограниченная, есть много сходств. Однако, не все так просто в этом вопросе. Все тонкости хорошо знают проверенные надежные бюро переводов, к примеру, такие, как бюро ЕЕТА.
Преимущества бюро переводов ЕЕТА
- В первую очередь, перевод диплома должен соответствовать всем установленным требованиям той страны или учреждения, куда перевод будет передан. Накопленный опыт и практика позволяет сотрудникам ЕЕТА подготовить перевод диплома высокого качества с учетом всех необходимых пожеланий и требований к оформлению и заверению.
- Поскольку основной вопрос при переводе диплома – это необходимо ли нотариальное заверение документа (ведь не везде требуется такое заверение), ЕЕТА поможет Вам разобраться в этом вопросе и уточнить все нюансы. Ведь, зачастую, достаточно заверения самого бюро. Однако при необходимости можно заказать нотариальный перевод диплома.
При обращении к ЕЕТА Вы получаете качественно выполненный перевод с прекрасным внешним оформлением: профессиональное форматирование текста, идеально точная и корректная лексика, правильное оформление с учетом заверительных надписей, сшива и нумеровки страниц.
Переводчики бюро ЕЕТА помнят и об удобстве целевой аудитории, поскольку переведенный диплом предназначается (зачастую) для иностранных граждан, где существует своя специфика к оформлению документов, свои базовые названия и знания, своя культурная основа. Очень важно сделать перевод максимально доступным и понятным для конечного получателя.
Обратившись в ЕЕТА Вы получаете качественный перевод, выполненный заказ в краткие сроки, правильное оформление и заверение документа, возможность нотариального заверения диплома, содействие в заверении апостилем, возможность перевода более чем на 50 языков мира!