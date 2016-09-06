На канале ТНТ стартовал новый комедийный сериал “Ольга”, в котором роль матери-одиночки исполнила Яна Троянова – звезда фильма “Страна ОЗ”. В преддверии премьеры мы поговорили с актрисой о том, почему женщинам за сорок сложно найти себе пару. Вас можно встретить в метро? Да. Легко. Правда, я стараюсь туда не заходить в час-пик, а так, оно меня часто выручает, когда куда-то опаздываю. Пока ничего лучше метро ещё не придумали. Как-то даже видела, как люди читают вашу газету. Люди кричат вслед...