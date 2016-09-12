Грузоперевозки - услуга, востребованная во все времена. В кризис ужесточается конкуренция за клиентов, поэтому особенно ценятся надёжность, оперативность и высокое качество исполнения заказов. Всем этим характеристикам в полной мере соответствует компания НиканАвто. В 2016 году ей исполняется пять лет. За прошедшее время компания выросла из местного перевозчика, который предоставлял услуги только в столице и Московской области, в крупную организацию, осуществляющую грузоперевозки между любыми регионами России. Среди популярных направлений - Астрахань, Владимир, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Калуга, Краснодар, Санкт-Петербург, Севастополь, Сочи и другие. Полный список можно посмотреть на сайте компании.

- Высокому качеству услуг способствует большой современный автопарк и штат опытных водителей и экспедиторов на каждом региональном направлении, - рассказала Metro Анна Градинарь, руководитель компании. - У нас работают опытные логисты и менеджеры. Штат компании составляет более 50 человек. Несмотря на введение системы “Платон”, мы сохранили в НиконАвто демократичные цены на все виды услуг. Постоянным клиентам предоставляем существенные скидки. . Среди наших клиентов и физические лица, и представители всех сфер деятельности - промышленных предприятий, коммерческих организаций, государственных структур.

НиконАвтов предоставляет услуги грузоперевозок фурами, тентами, рефрижераторами, изотермами и фургонами. Также доставляются и негабаритные грузы. Ценообразование в компании абсолютно прозрачное. Сетка тарифов с НДС доступна на официальном сайте - Газель, бычок, ЗИЛ, КАМАЗ или фура, любые российские города. Онлайн работает удобный калькулятор, который позволит оценить стоимость доставки груза. В специальные поля необходимо ввести города отправления и прибытия, чтобы получить примерный расчёт. На карте здесь же можно вручную изменить и маршрут следования грузового транспорта.

- Мы осуществляем более 10 рейсов в день, у нас более 100 постоянных клиентов и более 5000 перевезённых грузов за пять лет, - продолжает Анна Градинарь. - Среди наших преимуществ - надёжное страхование грузов, индивидуальный подход к каждому клиенту и любой тип оплаты заказа.

Заявку на грузоперевозки по России можно оставить на сайте или по телефону. Далее специалисты рассчитывают оптимальный маршрут, подбирают подходящий автомобиль, оформляют договор и доставляют груз в срок.

Компания: ООО "НиканАвто"

Местоположение: 115533, Россия, г. Москва, ул. Нагатинская, дом 29, корп. 2

Телефон: (495) 922-91-71

Email: info@nikan-avto.ru