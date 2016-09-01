Не хватает времени или навыков для самостоятельного приготовления блюд японской кухни? Воспользуйтесь сервисом ZakaZaka!

Доставка суши – отведайте самые вкусные и свежие блюда из любимого японского ресторана вашего города!

Сервис ZakaZaka – это:

удобный поиск ресторанов в вашем районе;

оформление заказов в 3 клика;

оперативная (и, как правило, бесплатная) доставка заказов.

Сегодня жизнь не течет, а движется с сумасшедшей скоростью, все развивается головокружительными темпами. Чтобы успевать, нужно подстраиваться под современный темп, порой экономя на сне, отдыхе и даже еде. У многих просто не остается времени на готовку, кому-то не хочется тратить часы на кухне. Перекус фаст-фудом по пути на работу портит здоровье, посещение ресторанов – отнимает время и половину зарплаты, да и столики не всегда свободны. Намного удобнее воспользоваться нашим сайтом, выбрать подходящее заведение и заказать суши и роллы прямо домой или в офис.

Найдем для вас сытные, вкусные и доступные блюда!

ZakaZaka – молодой амбициозный проект, созданный специалистами, которые работают для клиентов в различных городах России. Мы и сами высоко ценим японскую кухню, поэтому рады помочь вам, если вы хотите узнать:

где можно заказать обед в офис или еду на дом;

каковы сроки и стоимость доставки заказов;

время работы кафе рядом или удаленных ресторанов;

сколько стоят различные виды суши, роллов и прочих вкусностей;

размер (в рублях) минимального заказа;

варианты оплаты (картой, наличными, бонусными баллами);

где сегодня проходят акции;

и многое-многое другое!

Число заведений, в которые можно зайти на обед и ужин и где предлагают доставку еды на дом, стремительно растет в нашей стране. Каждый день открываются новые суши-бары, азиатские кафе, рестораны и закусочные. Поэтому мы создали сайт, позволяющий оформить заявку за несколько минут и так же быстро получить аппетитные блюда, для которых использовались только свежие продукты.

На этом портале мы собрали максимум полезной информации о всех местах, в которых можно вкусно и недорого перекусить. Здесь вы найдете расценки, меню, реальные отзывы на обслуживание, качество приготовленных блюд, скорость приезда курьера по адресу и другие ценные сведения, способные повлиять на ваш выбор.

Да, теперь доставка обедов стала действительно доступной!

А значит, никто не останется без вкусной и очень полезной пищи родом из Японии. ZakaZaka наверняка сумеет предложить место с лучшим меню и оптимальной ценовой политикой, которая поможет вам, нашим любимым клиентам, сэкономить на оплате, но не на качестве экзотических японских блюд.

Как происходит доставка еды:

Выберите город и район с помощью сайта или приложения, установленного на смартфон.

Определитесь с заведением и меню, выбрав суши, легкие салаты, пикантную лапшу WOK или другое угощение.

Перейдите в корзину покупателя и оформите заявку, заполнив три пункта – адрес, имя и телефон.

Готово! Остается дождаться курьера и рассчитаться. На случай, если время для вас критично, у нас предусмотрена функция поиска заведений по районам. Выбирайте ресторан поблизости, чтобы ваш заказ прибыл еще быстрее.

За каждый заказ и за регистрацию на сайте вы получаете бонусные баллы, которые можно потратить, обратившись в заведении с пометкой «Еда за баллы».