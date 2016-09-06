Из года в год госавтоинспекция напоминает, что вероятность аварии резко возрастает с наступлением первых утренних заморозков. Связано это с тем, что водители не учитывают погоду и продолжают управлять автомобилем в привычном для себя режиме, то есть придерживаются «летних» скоростей и расстояния до ближайших транспортных средств. Они не задумываются на над тем, что даже лёгкая дорожная наледь требует повышенной осторожности, тем более, если температура воздуха приближается к нулю, в связи с чем летняя резина твердеет и теряет сцепление с дорожным полотном.

Поэтому не дожидайтесь суровых холодов с обильным снегопадом, чтобы отправиться на шиномонтаж и поставить комплект зимних покрышек. Здравый смысл и нетипичная поведение автомобиля – более верный ориентир.

Выбирая авторезину на зиму, не стоит слепо отдаваться воле случая. Может оказаться, что зимние шины не отвечают тем характеристикам, которые вы от них ожидаете. Проведите предварительное знакомство и узнайте о слабых и сильных сторонах шины заранее. Для этого, как минимум, необходимо ознакомиться с параметрами авторезины, отражёнными в евроэтикетке – особой наклейке, которая характеризует шину с точки зрения экономичности, комфортности и безопасности.

Евроэтикетка является обязательной для всех покрышек, реализуемых в странах Евросоюза. В Беларуси такое требование не закреплено, однако интернет-магазин «Шинный двор» предоставляет сведения из евроэтикетки всем белорусским автовладельцам.

Перейдите на сайт shd.by и укажите типоразмер шины в форме подбора, после чего вам будет предложен список подходящих вариантов. Помимо индексов скорости и грузоподъёмности, карточки шин приводят данные из евроэтикетки:

Класс топливной экономичности. Во время качения покрышка поглощает энергию, которая напрямую влияет на расход горючего. Шины класса «A» или «B» продлевают пробег от одной заправки бака.

Класс эффективности торможения. Резиновая смесь и рисунок протектора непосредственным образом сказываются на длине тормозного пути. Шины класса «A» или «B» быстрее останавливают автомобиль и существенно уменьшают вероятность дорожно-транспортных происшествий.

Класс шумности. Микробиения покрышки о дорожное полотно во время вращения создают дополнительный звуковой фон. Шины класса «A» или «B» значительно улучшают акустический комфорт в салоне автомобиле и вне его.

Разумеется, наиболее технически совершенные шины принадлежат к премиальному сегменту, что сказывается на их цене. При этом вы можете задать диапазон приемлемой стоимости, чтобы подобрать зимние шины в рамках определённого бюджета. При возникновении вопросов обращайтесь к консультантам интернет-магазина «Шинный двор» по телефону 7-449-339 (velcom, МТС).