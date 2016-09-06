Из года в год госавтоинспекция напоминает, что вероятность аварии резко возрастает с наступлением первых утренних заморозков. Связано это с тем, что водители не учитывают погоду и продолжают управлять автомобилем в привычном для себя режиме, то есть придерживаются «летних» скоростей и расстояния до ближайших транспортных средств. Они не задумываются на над тем, что даже лёгкая дорожная наледь требует повышенной осторожности, тем более, если температура воздуха приближается к нулю, в связи с чем летняя резина твердеет и теряет сцепление с дорожным полотном.
Поэтому не дожидайтесь суровых холодов с обильным снегопадом, чтобы отправиться на шиномонтаж и поставить комплект зимних покрышек. Здравый смысл и нетипичная поведение автомобиля – более верный ориентир.
Выбирая авторезину на зиму, не стоит слепо отдаваться воле случая. Может оказаться, что зимние шины не отвечают тем характеристикам, которые вы от них ожидаете. Проведите предварительное знакомство и узнайте о слабых и сильных сторонах шины заранее. Для этого, как минимум, необходимо ознакомиться с параметрами авторезины, отражёнными в евроэтикетке – особой наклейке, которая характеризует шину с точки зрения экономичности, комфортности и безопасности.
Евроэтикетка является обязательной для всех покрышек, реализуемых в странах Евросоюза. В Беларуси такое требование не закреплено, однако интернет-магазин «Шинный двор» предоставляет сведения из евроэтикетки всем белорусским автовладельцам.
Перейдите на сайт shd.by и укажите типоразмер шины в форме подбора, после чего вам будет предложен список подходящих вариантов. Помимо индексов скорости и грузоподъёмности, карточки шин приводят данные из евроэтикетки:
Разумеется, наиболее технически совершенные шины принадлежат к премиальному сегменту, что сказывается на их цене. При этом вы можете задать диапазон приемлемой стоимости, чтобы подобрать зимние шины в рамках определённого бюджета. При возникновении вопросов обращайтесь к консультантам интернет-магазина «Шинный двор» по телефону 7-449-339 (velcom, МТС).