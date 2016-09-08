Переезд – это всегда непросто. Изначально кажется, что здесь может быть сложного? Сложил вещи, заклеил шкафы, упаковал ценные и хрупкие вещи. Остаётся только ждать машину. Но как обычно этот процесс не идёт по плану, когда дело доходит до самого переезда. С какими проблемами чаще всего сталкиваются люди, которые переезжают с квартиры на квартиру или загородный дом? Во-первых, недостаток времени. Российский менталитет – импровизация и желание оставить всё на последний день. И когда наступает вечер накануне переезда, мы понимаем, что нам не хватает времени собрать все вещи или материалов – к примеру, упаковки, коробок или банально изоленты. Поэтому озаботьтесь этой проблемой заранее. Во-вторых, вещей чаще всего оказывается больше, чем вы рассчитываете. Когда вы обращаетесь в транспортную компанию, вас обычно спрашивают, сколько примерно будет шкафов, коробок и так далее. Если вы ещё не упаковали всё и прикидываете на глазок, то будьте уверены: вещей окажется значительно больше, чем вы планировали. Грузчики, скорее всего, откажутся работать с вами без доплаты и часто предложат решить проблему на месте, не отзваниваясь в компанию. Чтобы этого не случилось, максимально точно оценивайте своей скарб. В-третьих, некоторые вещи могут не войти в лифт. И это нужно также предвидеть. Некоторые компании берут дополнительную плату за то, чтобы грузчики спускали шкафы или кровати по лестнице. Особенно если вы живёте высоко. В-четвёртых. вам может не подойти транспорт.

По сути это ещё одна ипостась другой проблемы – невозможности оценить количество вещей на глазок. Если вы закажете слишком маленькую машину, желая сэкономить, всё может в неё не войти. Если слишком большую, то просто переплатите. Наконец, последняя, но зачастую главная проблема при переезде – грузчики. Точнее их честность. Если вы сорвали объявление на заборе, то никто не гарантирует, что в нём написана правда, а люди, которые будут переносить и перевозить ваши вещи, доставят их в целости и сохранности. Поэтому специалисты рекомендуют доверить переезд проверенным компаниям. “Переезд экспресс” – отличный выбор. Это моментальный переезд, экономия средств, круглосуточная работа, в том числе на праздниках, качественный переезд с командой опытных специалистов и полная ответственность за имущество. Нужен квартирный переезд с грузчиками? Легко! В услугу входит вынос имущества из квартиры, при необходимости – спуск по этажам, погрузка вещей в транспортное средство, разгрузка в месте прибытия, доставка в помещение и даже расстановка по местам. Компания предоставляет и другие услуги. В частности, перевозка офиса в Москве недорого, дачный переезд, перевозка мебели.