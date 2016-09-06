Процесс чистки мягкой мебели: диванов, кресел, пуфов и других видов предметов интерьера должен быть неотъемлемым этапом любой уборки помещений. В противном случае даже тщательная уборка неспособна будет принести ощущения чистоты и комфорта.Все дело в том, что тканевая обивка дивана собирает значительное количество пыли, которая служит отличной средой для развития клещей и вредных микроорганизмов, а также может вызывать аллергические реакции различной интенсивности. Именно поэтому периодическая тщательная чистка мягкой мебели чрезвычайно важна, особенно если в вашем доме проживают маленькие дети или люди, страдающие аллергией.

Основные способы самостоятельной чистки диванов

Существует несколько методов, позволяющих с различной степенью эффективности очищать диваны от скопившейся пыли:

Использование съемных чехлов. Такой подход является одним из самых распространенных, ввиду его удобства и действенности. В данном случае достаточно периодически производить стирку чехлов в деликатном режиме, чтобы обеспечить приемлемый уровень чистоты мягкой мебели. Применение специальных насадок для пылесосов. Специальные насадки на обычные пылесосы позволяют очистить поверхность дивана без риска повреждения обивки. Особенно уместны подобные насадки при работе с велюровыми обивками, которые являются крайне чувствительными к механическим воздействиям, способным повредить структуру ткани. Моющие пылесосы отличаются большей эффективностью, чем стандартные модели этих устройств, так как обеспечивают более глубокую и тщательную очистку мебели. И наконец, один из методов, который позволяет наглядно оценить степень загрязнения дивана: использование мокрой простыни. В данном случае влажную ткань простыни укладывают на диван или кресло и выбивают. Влага на простыне удержит в себе пыль, и вы сможете увидеть количество пыли, которая накопилась в тканях обивки за время, прошедшее с прошлой уборки. В воду, который вы будете смачивать простыню, можно добавить небольшое количество кондиционера для ткани: это улучшит внешний вид обивки.

Мы перечислили основные методы очистки дивана от скопившейся в ней пыли.Что касается пятен на поверхности обивки, появившихся вследствие неосторожно пролитых жидкостей: вина, соуса или других, то в таком случае обычные методы могут быть бессильными и обойтись без специальных чистящих средств не удастся. Но даже в случае применения эффективного средства и удаления пятна, внешний вид дивана может быть безнадежно испорчен, так как оттенок очищенного места будет заметно отличаться от остальной обивки.

Обращение к профильным организациям: оптимальный способ вернуть своему дивану презентабельный вид

Чтобы испытывать уверенность в том, что все процедуры очистки диванов будут произведены в полном соответствии технологиям производства данных процессов, одним из наиболее предпочтительных выходов из данной ситуации является обращение в службу, которая профессионально занимается решением данных вопросов. Применение специального оборудования и соответствующих чистящих средств гарантирует вам эффективную очистку мягкой мебели, и восстановление ее презентабельного вида.В нашей столице таких организаций насчитывается довольно немалое количество.

Оптимальным способом поиска лучших условий является использование поисковых ресурсов, так как большинство таких компаний имеет собственные сайты, к примеру, http://www.clean4.ru/ – это компания, занимающаяся профессиональной химчисткой мягкой мебели и других предметов интерьера. Посетив раздел http://www.clean4.ru/chistka-divanov/ , посвященный чистке диванов, вы сможете ознакомиться с технологиями, которые компания использует при выполнении данных процессов, а также с расценками на чистку различных предметов мебели и другими нюансами их работы.

Обращение в компанию, которая занимается чисткой мягкой мебели – это один из наиболее удобных и безопасных способов очистить ваш диван, пуф, или любой другой предмет мягкой мебели с гарантией качества и при умеренном уровне затрат.