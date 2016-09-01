Расчет стоимости страховки для шенгенской визы

Среди многочисленных видов страхования – онлайн страховка туристов – относительно новая услуга. С ее помощью можно купить полис очень выгодно и сделать это в то время и в том месте, где и когда это удобнее всего.

Настолько быстро и настолько просто оформить полис для туриста онлайн возможно при помощи калькулятора ВЗР – это особая программа, выполняющая расчеты цены страховки среди большого числа вариантов от разных страховщиков.

Почему наш калькулятор лучше других?

Причин много, назовем только самые важные:

Экономия времени. Вы не посещаете офисы страховщиков лично, не тратите время на очереди, не общаетесь лично с консультантами. Достаточно открыть страничку сайта и потратить не более 5 минут, чтобы заказать полис с доставкой. Наглядность. Вы сразу видите, что влияет на цену страхования. Расчет выполняется только по вашим исходным персональным данным, поэтому отчетливо видно – за что взимается плата. Выбор. Можно выбирать оптимальное для себя предложения из десятков лучших, причем сделать подбор не только по цене, но и по важным для себя опциям.

Онлайн страхование – это выгодно!

Как свидетельствует практика, цена на электронные полисы всегда ощутимо ниже, чем в офисах продаж страховых компаний. И это имеет свою причину. Онлайн вы общаетесь с программами, но не с сотрудниками страховых компаний, каждый из которых получает свою премию за каждую проданную страховку. В этом и выражается экономия при совершении онлайн-покупок.

В процессе заполнения полей ВЗР-калькулятора можно самостоятельно определить выгодную для себя страховую сумму, срок действия страховки и подобрать оптимальный набор дополнительных опций, например, страховка для шенгенской визы онлайн. Прозрачность процесса оформления просто не оставляет места для каких-либо умолчаний и навязываний.

Электронный полис имеет веские преимущества. Его юридическая сила та же самая, что и у традиционного бумажного документа. Однако, потерять, намочить, порвать, испачкать его просто не получится. Потеряв бумажную копию, нет ничего проще, чем ее восстановить. Достаточно зайти на сайт страховщика и распечатать еще один листок. В отношении бумажного бланка тот же самый процесс может занимать целый месяц.

Как оформляется страховка для шенгенской визы онлайн?

Процесс оформления выглядит так:

Зайдите на сайт http://vzronline.ru/strahovka-dlya-shengenskoj-vizy/ . Выберите страну поездки – например, «сделать страховку для шенгенской визы», даты убытия и прибытия, страховую сумму, выберите дополнительные опции. Укажите число путешественников и возраст каждого из них. Сообщите свои контактные данные. Распечатайте результаты расчета и определитесь с выбором. Оплатите выбранную страховку подходящим вам способом.

Сразу же, как только клиент выбирает нужный ему полис, запрос отправляется страховщику. В течение дня вам по указанному номеру перезвонит сотрудник, чтобы подтвердить заказ. Непосредственно после оплаты электронный полис высылается на ваш электронный адрес. В любое время его можно распечатать, чтобы приложить к своим документам путешественника.