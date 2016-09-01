Расчет стоимости страховки для шенгенской визы
Среди многочисленных видов страхования – онлайн страховка туристов – относительно новая услуга. С ее помощью можно купить полис очень выгодно и сделать это в то время и в том месте, где и когда это удобнее всего.
Настолько быстро и настолько просто оформить полис для туриста онлайн возможно при помощи калькулятора ВЗР – это особая программа, выполняющая расчеты цены страховки среди большого числа вариантов от разных страховщиков.
Почему наш калькулятор лучше других?
Причин много, назовем только самые важные:
Онлайн страхование – это выгодно!
Как свидетельствует практика, цена на электронные полисы всегда ощутимо ниже, чем в офисах продаж страховых компаний. И это имеет свою причину. Онлайн вы общаетесь с программами, но не с сотрудниками страховых компаний, каждый из которых получает свою премию за каждую проданную страховку. В этом и выражается экономия при совершении онлайн-покупок.
В процессе заполнения полей ВЗР-калькулятора можно самостоятельно определить выгодную для себя страховую сумму, срок действия страховки и подобрать оптимальный набор дополнительных опций, например, страховка для шенгенской визы онлайн. Прозрачность процесса оформления просто не оставляет места для каких-либо умолчаний и навязываний.
Электронный полис имеет веские преимущества. Его юридическая сила та же самая, что и у традиционного бумажного документа. Однако, потерять, намочить, порвать, испачкать его просто не получится. Потеряв бумажную копию, нет ничего проще, чем ее восстановить. Достаточно зайти на сайт страховщика и распечатать еще один листок. В отношении бумажного бланка тот же самый процесс может занимать целый месяц.
Как оформляется страховка для шенгенской визы онлайн?
Процесс оформления выглядит так:
Сразу же, как только клиент выбирает нужный ему полис, запрос отправляется страховщику. В течение дня вам по указанному номеру перезвонит сотрудник, чтобы подтвердить заказ. Непосредственно после оплаты электронный полис высылается на ваш электронный адрес. В любое время его можно распечатать, чтобы приложить к своим документам путешественника.