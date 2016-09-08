В СНГ растёт популярность электронных денег. Более того, это средства оплаты товаров и услуг уже стало привычным для пользователей компьютеров и мобильных телефонов. По статистике исследовательских компаний, около 40% пользователей расплачиваются электронным деньгами как с компьютера, так и с мобильных устройств. Каждый второй предпочитает десктоп, а только смартфон как кошеёлк для цифровой наличности используют только 7% опрошенных. 82% пользователей компьютеров или цифровых гаджетов используют электронные деньги. Половина при этом оплачивают товары или услуги не реже одного раза в месяц. Статистика показывает, что популярность электронных денег уже такова, что они становятся настолько же распространёнными, как и банковские карты. Пять самых популярных категорий платежей из электронных кошельков — интернет-покупки, сотовая связь, денежные переводы, коммунальные услуги и цифровой контент. С компьютеров чаще всего россияне оплачивают онлайн-покупки, а со смартфонов — мобильную связь.

Молодежь от 20 до 24 лет активнее всех использует электронные деньги для покупки билетов на концерты и оплаты онлайн-контента. Пользователи в возрасте от 35 до 44 лет чаще других платят ими за мобильную связь и коммунальные услуги. Впрочем, часто пользователям электронных денег требуются сопутствующие услуги. В частности, обменник электронных валют . К примеру, взять доллары в одной системы и перевести в евро в другой. quickchange позволяет осуществить любые операции на лету. Во-первых, сервис предлагает лучшие курсы по всем направлениям обмена. Во-вторых, обмен всеми любимых PerfectMoney, OkPay, Payeer. В-третьих, вывод электронных денег из ваших онлайн-кошельков на любые карты украинских банков в гривне: Приват24, Visa/MC UAH. В-четвёртых, вывод на карты РФ в рубле: Сбербанк, Альфа-Банк, ВТБ24, Visa/MC RUB. Наконец, вывод на популярные QIWI (RUB, USD, EUR) и W1 (UAH, RUB). Наконец, сервис осуществляет постоянную поддержку клиентов и предоставляет накопительную систему скидок. В зависимости от операции и её объёмов онлайн обменник даст вам скидку от 5 до 21%. Также для партнёров действует выгодная программа. Каждый зарегистрированный пользователь в разделе «Партнёрам» может найти свою уникальную ссылку с ID. В том случае, если по этой ссылке переходит другой человек, пользователь партнёрской программы получает на свой счёт от 5 до 50% от суммы операции. При этом прибыли пользователь получает за каждую осуществлённую операцию.