В зависимости от формы хозяйственной деятельности (ИП, ООО, ЗАО, ОАО) и повода для ликвидации, различаются алгоритмы действий при закрытии предприятия.

Прекращение деятельности организации наступает в момент внесения данных в Единый государственный реестр юридических лиц. Порядок действий учредителей компании при ликвидации фирмы четко регламентируется нормативно-правовыми актами РФ. Для того чтобы произвести процедуры верно, следует хорошо ориентироваться в законодательной базе и обладать большим количеством свободного времени.

Виды ликвидации

На основании причин, влекущих закрытие предприятия, различают два основных вида ликвидации:

Официальная. Альтернативная.

Официальная ликвидация фирм

Бывает двух видов: добровольная и принудительна.

Добровольное закрытие

В случае самостоятельного желания учредителя закрыть юридическое лицо, потребуется пройти длительную процедуру. Первоначальный этап заключается в создании ликвидационной комиссии и получении разрешения от налогового органа на закрытие предприятия. После отметки в ЕГРЮЛ о создании комиссии, оплаты штрафов и госпошлины можно получить свидетельство и выписку с налоговой.

Следующим этапом служит обращение в банк, где у юридического лица открыты текущие счета и кредитные линии. После изменения личной банковской карточки происходит уведомления всех деловых партнеров и сотрудников, а также тщательная проверка предприятия со стороны государственных исполнительных служб. После формирования промежуточного баланса и выявления дебиторской задолженности производится инвентаризация. Заключительным этапом служит создание отчета № 1 по ОКУД и уведомление в СМИ о прекращении трудовой деятельности предприятия.

Принудительное закрытие

Принудительная ликвидация фирм происходит на основании постановления суда. Чаще всего причиной для этого служит банкротство предприятия или систематическое нарушение законодательства РФ.

Альтернативная ликвидация фирм

Поводом для альтернативного закрытия выступает ряд обстоятельств:

• смена руководящего состава посредством нотариальной сделки;

• присоединение регионов или слияние;

• смена учредителя через увеличение уставного капитала.

В зависимости от причин, алгоритм действий владельца компании будет существенно отличаться. Человеку, далекому от юриспруденции, довольно сложно сориентироваться во всех нюансах законодательства.

Обращение к специалисту позволит не только существенно сократить время, но и произвести ликвидацию фирмы с максимальной выгодой. Наша юридическая фирма уже более 5 лет оказывает правовое содействие физическим и юридическим лицам. Обращение к нам позволит решить ваш вопрос эффективно, грамотно и быстро.