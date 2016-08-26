В процессе строительства возникает необходимость в использовании разного оборудования и инструментов, начиная от бетономешалок, заканчивая лесами и сварочными аппаратами. Все это можно купить в компании «Строительные ресурсы», заказав доставку продукции на дом.

Какие товары пользуются спросом у строителей?

Делать выбор на сайте компании очень просто. Ассортимент представлен в соответствующих категориях, имеет подробное описание и цену, поэтому у вас есть возможность сразу определиться с покупкой.

Выделим товары, которые можно заказать в «Строительных ресурсах»:

оборудование для высотных работ: леса, подъемники, вышки-туры;

дизельные и бензиновые генераторы, осветительные устройства;

компрессоры и инструменты для дорожных работ;

бетономешалки, тепловые пушки, алмазный инструмент (диски) и пр.

Каждая категория товаров представлена широким ассортиментом. Если это устройства для высотных работ, то через сайт можно заказать доставку стремянок, всех видов лесов и вышек-тура. Если это бетономешалки, то покупателям доступны любые установки, от ручных моделей до высокопроизводительных агрегатов.

На сайте www.stroy-res.ru/catalog/oborudovanie-dlya-betonnyx-rabot/betonosmesiteli/ представлены бетономешалки, поставляемые компанией «Строительные ресурсы».

Заказывайте товары для строительства, не вставая с кресла

Редко когда строительство обходится без бетонных работ. Для подготовки бетонных растворов применяют специальные установки – бетономешалки. Выбор зависит от поставленных задач. Если объемы небольшие, тогда можно приобрести компактное ручное оборудование, для масштабных работ оптимальным выбором будут мощные электрические модели, способные быстро обрабатывать большой объем раствора.

В чем удобство совершения покупок через интернет? Во-первых, вы экономите свое время, получая доступ к широкому ассортименту любого оборудования, и имея возможность заказать его доставку не вставая с кресла. Во-вторых, товары можно сортировать по разным параметрам, чтобы упростить выбор. Например, бетономешалки сортируются по основной технической характеристике – объему готового раствора.

Поставщик регулярно объявляет о специальных предложениях, снижая цены на разные категории товаров, и если вы хотите быть в курсе актуальных акций, достаточно подписаться на рассылку от компании.