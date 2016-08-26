Строительно-монтажная фирма «Заборчиков» – это сплоченный и дружественный коллектив, занимающийся установкой заборов любой конструкции и степени сложности. Заказчиками организации являются не только физические лица, но также частные фирмы и государственные учреждения (школы, детские садики и т.п.). Такой широкий круг клиентов говорит о том, что работники компании с ответственностью относятся к каждому покупателю и всегда выполняют возложенные обязательства на наивысшем уровне.

Ограждающие конструкции от фирмы «Заборчиков» – это:

Приветливый коллектив, состоящий только из квалифицированных специалистов. Каждый сотрудник прошел должное обучение и имеет соответствующие дипломы. А это является залогом того, что при выполнении монтажных работ у вас со строителями не возникнет никаких трений. Современные материалы. Компания работает только с высококачественными материалами. Благодаря этому ограждающие конструкции от «Заборчиков» славятся своей надежностью и долговечностью. Партнерами компании являются такие известные отечественные бренды, как FENSYS, «Мечел», Tech-KREP и НЛМК. Точные сроки выполнения заказов. Сроки сдачи готового объекта в эксплуатацию предварительно согласовываются с клиентом. Они зависят от объема работ, сложности чертежа и ряда других факторов. Соответствие конечных цен тем, которые были оговорены в договоре. Если в процессе возведения забора возникнут непредвиденные расходы, предприятие берет их полностью на себя.

У каждого клиента имеется возможность заказать ограждение как по индивидуальному чертежу, так и подобрать для себя оптимальную конструкцию из галереи. Она находится на сайте фирмы и включает в себя множество готовых решений. Так, если планируется установить на даче забор из металлического штакетника или другого материала, можно не только выбрать внешний вид ограждения, но и рассчитать приблизительную стоимость сооружения, а также ознакомиться с порядком выполнения монтажных работ.

Кроме забора из металлического штакетника, у отечественного пользователя большим спросом пользуются следующие виды ограждений:

изделия из профилированного листа;

сварные заборы;

деревянные конструкции;

ограждения из сетки рабицы (более подробную информацию о заборе данного типа вы можете получить, перейдя по ссылке: http://zaborchikov.ru/setka-rabica.html);

комбинированные сооружения.

При необходимости мастера «Заборчиков» оборудуют забор распашными, откатными или навесными воротами для беспрепятственного проезда транспорта, а также установят калитку.

Какую бы конструкцию вы ни выбрали, монтажная бригада от компании «Заборчиков» выполнит весь цикл строительных работ – от проектирования будущего ограждения, доставки требуемых инструментов и материалов, до сдачи забора в эксплуатацию.

На всю продукцию и монтажные работы фирма «Заборчиков» предоставляет соответствующую гарантию. Поэтому не только заказчик, но и весь персонал компании заинтересованы в том, чтобы ограждение было надежным и успешно выполняло возложенные на него функции много лет.