Строительно-монтажная фирма «Заборчиков» – это сплоченный и дружественный коллектив, занимающийся установкой заборов любой конструкции и степени сложности. Заказчиками организации являются не только физические лица, но также частные фирмы и государственные учреждения (школы, детские садики и т.п.). Такой широкий круг клиентов говорит о том, что работники компании с ответственностью относятся к каждому покупателю и всегда выполняют возложенные обязательства на наивысшем уровне.
Ограждающие конструкции от фирмы «Заборчиков» – это:
У каждого клиента имеется возможность заказать ограждение как по индивидуальному чертежу, так и подобрать для себя оптимальную конструкцию из галереи. Она находится на сайте фирмы и включает в себя множество готовых решений. Так, если планируется установить на даче забор из металлического штакетника или другого материала, можно не только выбрать внешний вид ограждения, но и рассчитать приблизительную стоимость сооружения, а также ознакомиться с порядком выполнения монтажных работ.
Кроме забора из металлического штакетника, у отечественного пользователя большим спросом пользуются следующие виды ограждений:
При необходимости мастера «Заборчиков» оборудуют забор распашными, откатными или навесными воротами для беспрепятственного проезда транспорта, а также установят калитку.
Какую бы конструкцию вы ни выбрали, монтажная бригада от компании «Заборчиков» выполнит весь цикл строительных работ – от проектирования будущего ограждения, доставки требуемых инструментов и материалов, до сдачи забора в эксплуатацию.
На всю продукцию и монтажные работы фирма «Заборчиков» предоставляет соответствующую гарантию. Поэтому не только заказчик, но и весь персонал компании заинтересованы в том, чтобы ограждение было надежным и успешно выполняло возложенные на него функции много лет.