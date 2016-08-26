За надежным и прибыльным объектом инвестиций охотится каждый инвестор. В связи с падением процентов по вкладам, большим количеством закрывшихся банков, банкротством многих инвестиционных организаций, многие финансовые инструменты стали непривлекательными для совершения вложений. Но даже не смотря на политические события в Европе, а именно решение Великобритании выйти из состава Евросоюза, на рынке достаточно широкий выбор активов, которые способны принести инвестору 35% годовых.

Среди финансовых инструментов, который позволяют зарабатывать до 35% годовых, имеются далеко не самые надежные и проверенные способы инвестиций. К таким, например, относится доверительное управление, суть которого заключается в передачи денежных средств финансовой организации, которая сама на свое усмотрение решает, как и в какой актив инвестировать. Основным недостатком такого вида вложений является отсутствие гарантии не только заработка, но и сохранения капитала. Среди организаций, предоставляющих данную услугу, существует большая вероятность натолкнуться на мошенников. Поэтому доверительное управление не стоит рассматривать в качестве объекта инвестиции, не смотря на обещаемый доход в 35% годовых.

Самым правильным решением по получению высокого дохода при минимальных рисках является инвестирование в еврооблигации, акции и структурные продукты. Именно данные финансовые инструменты способны заработать 35% годовых.

Рынок еврооблигаций за последнее время набирает популярность среди инвесторов. Благодаря развитию финансовой грамотности населения, люди начинают понимать, что еврооблигации являются более привлекательным активом, по сравнению с банковским депозитом. В то время как депозит не обгоняет процент инфляции, еврооблигации способны приносить доход 20% годовых. При изменении курса валют на 20-25% в сумме с купонным доходом 9-11% инвестор получает общую доходность от инвестиций в еврооблигации в 35% годовых.

Структурные продукты также способны приносить инвестору желаемый процент прибыли. Многие финансовые компании в своем арсенале имеют достаточно широкий набор структурных продуктов. Также инвестор может выбрать безрисковые варианты вложений среди представленного выбора, которые способны при 100% гарантии сохранения денежных средств приносить также высокий процент дохода.

Инвестиции в акции компаний является отличным способом для получения дохода в 35% годовых. Так как степень риска данного актива выше, чем у структурных продуктов и еврооблигаций, купля/продажа акций имеет потенциал дохода в 50% и даже 80% годовых. Например, акции компаний «Протек», «Мосбиржа», «Сбербанк», «Полюс», «Аэрофлот», «Система» за 2015 год выросли более, чем на 35% годовых. В свою очередь, акции «Мвидео» за тот же период выросли почти вдвое. Таким образом, инвестируя в рынок акций, можно достаточно уверенно получать величину доходности в 35% годовых.

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