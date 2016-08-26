В 2014 году Сергей Собянин объявил о необходимости создания безопасного, удобного и красивого города, по улицам которого хочется гулять. С целью реализации плана с 2015 по 2018 год в Москве действует масштабный проект «Моя улица», который уже затронул 47 улиц, а к концу этого года их число достигнет 106.

Программа подразумевает расширение тротуаров и проезжих частей за счет оптимизации территорий, ремонта фасадов зданий, и выполнения комплекса других работ, для выполнения которых должен поставляться качественный бетон. Меры направлены не только на улучшение облика столицы, но и на повышение безопасности пеших прогулок и снижение количества ДТП.

Уже сделано

К началу 2016 года были закончены работы по облагораживанию 47 улиц и 147 километров пешеходных дорожек. Выделено пространство под велосипедные дорожки и места для велостоянок, установлены парковочные карманы для автомобилей.

Появились новые стоянки общественного транспорта и инфраструктура в местах отдыха: зеленые насаждения, скамейки, информационные стойки и крытые кафе. В результате реконструкции дорожного полотна значительно сократилось количество ДТП. «Рекордсменами» за год стали:

Спиридоновка (на 67% меньше ДТП);

Малая Никитская улица (43%);

Новослободская (28%).

Более 80% горожан отметили высокое качество дорожного покрытия, а пешеходов стало больше в 2,5 раза.

Будет сделано

В 2016 году работы идут на 59 улицах Москвы. В их числе: Новый Арбат, Тверская улица, Театральный проезд и другие. Полный перечень доступен на официальном сайте правительства Москвы в разделе проекта.

Там же можно посмотреть визуализации реконструируемых объектов. Напомним, программа будет длиться еще 2 года, и каждый житель Москвы может принять в ней участие. На сайте можно подать заявку на включение улицы в программу, а через приложение «Активный гражданин» – проголосовать за улицы, нуждающиеся в первоочередном ремонте.

Качество покрытий

Создание пешеходных дорожек и архитектурных композиций невозможно без качественных бетонных смесей. Они должны быть прочными, устойчивыми к климату и долговечными, чтобы экономить деньги налогоплательщиков.

Компания «Мосбетонторг» – один из партнеров правительства в реализации программа «Моя улица».

«МБТ» – это:

собственное производство бетона и других стройматериалов на основе песка и цемента по ГОСТ;

технологии от европейского лидера отрасли LIEBHERR (Германия);

40 бетоновозов объемом до 10 м3 с GPS-навигацией быстро привозят заказ по любому адресу Большой Москвы 24 часа в сутки;

собственная лаборатория для анализа качества продукта.

«МБТ» и «Моя улица»

Сегодня «Мосбетонторг» поставляет гранитную плитку для ремонта Кремлевской набережной. Ее дизайн был воссоздан по картине П.П. Верещагина 1879 года и вернет ей облик XIX века. Всего планируется уложить 8796 м2 плитки. Это не только новый образ набережной, но и комфортные прогулки пешком, с коляской или поездки на велосипеде для граждан Москвы.

«МБТ» чувствует огромную ответственность за участие в программе по облагораживанию города и улучшению качество жизни москвичей. Ведь перед инженерами поставлена задача создать образ города ни много ни мало на 150 лет!

Вопросы по участию «Мосбетонторга» в других крупных проектах можно задать напрямую директору по развитию Эдуарду Швайченко по телефону 8 (495) 668-30-14, а также направить заявку по электронной почте zakaz@mosbetontorg.ru или через форму на официальном сайте mosbetontorg.ru.