Этим вопросом задаются многие замужние женщины. Чтобы найти на него ответ, стоит разобраться в особенностях мужской психологии, которая существенно отличается от женской. Основное отличие кроется в совершенно разных взглядах на брак и семейные отношения. Если большинство женщин мечтают о свадьбе, то большинство мужчин, напротив, не спешат обзаводиться семьей, т.к. воспринимают это, как потерю своей личной свободы. Будучи в браке, такие мужчины тяготятся семейным бытом, потому предпочитают проводить время на работе, в компании друзей или где-то еще, лишь бы не возвращаться домой.

Конечно, многие женщины, глядя на мужей своих подруг и знакомых, могут возразить, что их мужья нормальные и всегда приходят вовремя. Значит, дело не только в мужской психологии, но и в чем-то еще? Здесь стоит помнить, что, как и женщины, все мужчины разные, потому для создания семьи нужно выбирать человека, который изначально заинтересован в семье и нацелен на крепкие отношения, а не пытаться превратить прирожденного холостяка в примерного семьянина.

Если же с выбором мужа вы не ошиблись и изначально выходили замуж за мужчину, который спешил к вам домой, но в один «прекрасный» момент все переменилось, есть смысл поискать причины в себе. Подумайте, что может его отталкивать? Как вы встречаете мужа, когда он открывает входную дверь? Если разговор начинается с упреков по поводу позднего возвращения, едва ли у него появится желание приходить раньше. Напротив, мужчина будет стараться проводить с недовольной женой как можно меньше времени, предпочитая общение с ней общению с друзьями или даже любовницей. О чем же мечтает мужчина, когда возвращается домой?

Попробуйте поставить себя на место своего мужа: у вас был тяжелый рабочий день, вы немного задержались, возвращаетесь домой, чего бы вы хотели больше всего? Наверное, сытного ужина и спокойной домашней обстановки. Теперь представьте, что вместо этого вас на пороге встречает недовольная супруга, которая донимает вас своим своими замечаниями и упреками. Или другая ситуация: встреча прошла нормально, но вместо спокойного времяпровождения вас ждет длинный монолог, состоящий из жалоб на начальство, коллег, погоду, правительство и т.п. Находиться рядом с постоянно недовольным человеком – морально тяжело, от этого хочется сбежать в общество более позитивных людей. О том, что на самом деле думают мужчины о семейной и интимной жизни в браке вы можете узнать из первых уст от известного сексолога Валерии Агинской, на её сайте www.aginskaya.com

Вообще, то, о чем вы разговариваете со своим мужем дома, имеет огромное значение. Если вы говорите только о том, что интересно вам, не удивляйтесь, что вас не захотят слушать. Если поговорить не о чем, иногда лучше просто промолчать, чем донимать собеседника ненужной ему информацией. Однако постоянное молчание также чревато – оно навевает скуку, потому старайтесь расширять свой кругозор, начните больше читать, найдите себе увлечение, тогда вам всегда будет, о чем поделиться со своей второй половиной. Старайтесь сделать так, чтобы вас с мужем связывали не только дети и общий быт, но и какие-то общие интересы, которые одинаково увлекают вас обоих.

Причина, почему мужа не тянет домой, может крыться не только в отношениях, но и в самом доме. Посмотрите на свой дом, оцените, насколько он удобен и уютен. Если в доме нет домашнего тепла и комфорта, туда и возвращаться не особо хочется. И здесь стоит помнить, что только женщине под силу превратить дом в уютное гнездышко. Начать можно с элементарного наведения порядка и перестановки мебели.

Немаловажное значение имеет и ваш внешний вид. Вспомните старинную мудрость: мужчина любит глазами. Ваш муж наверняка полюбил вас, когда вы были молодой и красивой, уделяли своей внешности много внимания. Если же теперь вы махнули на себя рукой, одеваетесь в бесформенную одежду и не пользуетесь макияжем, не удивляйтесь, что ваш мужчина потерял к вам интерес.

И последнее, но самое важное, возможно из-за вышеперечисленных причин, а также скучной и однообразной интимной жизни, ваш муж перестал видеть в вас женщину. Да, да, он возможно воспринимает вас теперь, как мать его детей, сожителя, друга, но его больше к вам не тянет в интимном плане. А именно это заставляло его раньше ухаживать за вами и стремиться к вам. Если вы замечаете подобное похолодание в интимной сфере, нужно срочно исправлять ситуацию, вносить разнообразие и удивлять своего мужчину осуществлением его эротических фантазий в жизнь. О чем мечтают мужчины в интимном плане вы можете узнать из первых уст на сайте известного сексолога Валерии Агинской www.aginskaya.com, а так же найдете массу советов и инструкций, как реализовать мужские мечты в реальность с удовольствием для себя.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что причины, почему мужчины не спешат домой, зачастую кроятся в самих женщинах. Потому, прежде чем жаловаться подругам на черствость супруга, попробуйте взглянуть на себя и свои отношения с его стороны. Чтобы вашего мужа тянуло к вам, будьте для него привлекательной, интересной, загадочной, не забывайте удивлять и радовать свою вторую половину. Тогда любой нормальный мужчина ответит взаимностью. Обо всех тонкостях общения в семейной жизни, вы можете узнать на сайте www.aginskaya.com.

Автор

сексолог и секс-коуч

Валерия Агинская