При установке отопления в деревянном доме повышенное внимание должно быть уделено аспекту безопасности. Дерево легко воспламеняется, поэтому неверно подобранные параметры отопительной системы, неаккуратно проведенный монтаж, а также нарушение условий эксплуатации могут привести к пожароопасной ситуации. Существуют и другие особенности, которые необходимо учитывать. На сайте московской компании «МосИнжГрупп» http://mskgrp.ru/otoplenie-chastnogo-doma/otoplenie-derevyannogo-doma отопление в деревянном доме и особенности, связанные с данной проблематикой подробно раскрыты. А ниже мы кратко коснемся некоторых из этих нюансов.

Основные нюансы создания системы отопления в деревянном доме

1. Все деревянные строения дают усадку, иногда она может достигать 5% объема здания. Если не принять необходимых мер, осевшие стены и перекрытия будут давить на отопительные магистрали, приводя к их деформации и разрушению. Во избежание этого рекомендуется монтировать отопительную систему после окончания процесса усадки. Если это невозможно или нецелесообразно (например, при монтаже отопления «под ключ» с жестко установленными сроками), в местах прохода труб стен и перегородок организуются технологические зазоры, устанавливаются компенсаторы;

2. Необходимо избегать непосредственного контакта деревянных конструкций дома с радиаторами и трубопроводом. Воздействие высокой температуры может привести к высушиванию и растрескиванию древесины. На холодных трубах образуется конденсат. В случае непосредственного контакта с деревом он может стать причиной гниения материала. Во избежание негативных последствий магистрали отопления в деревянном доме необходимо прокладывать в теплоизоляционном слое. Радиаторы отопления в данном случае применяются стандартные, при этом минимальное расстояние от батареи до ближайшей стены или пола должно составлять 3 см;

3. Если помещения отапливаются с помощью газового, дизельного или твердотопливного котла с открытой камерой сгорания, рекомендуется устанавливать его в отдельно расположенном здании котельной, внутренняя отделка и оснащение которого должны соответствовать противопожарным нормам. Кроме того, необходимо учитывать высокую температуру продуктов сгорания (она может достигать 700 градусов С). Поэтому изоляция дымоходов должна эффективно защищать конструкции дома от воздействия экстремальных температур. Предпочтительнее применять дымоходы с конструкцией «сэндвич».

Все проектные и монтажные работы по отоплению в деревянных домах необходимо производить в соответствии со СНиП 41 01 2003, 23 01 99 и СанПиН 2 1 2 1002-0. Следование содержащимся в них нормам, а также грамотно выполненный проект и высокая квалификация монтажников гарантирует эффективную и безопасную работу отопления, соблюдение оптимального температурного режима и распределения тепла по помещениям.