В проходимых помещениях, таких как офисные здания, торговые центры, гостиницы, наличие машинки для очистки обуви необходимо. Это помогает избежать быстрого загрязнения полов, износа полового покрытия и сохранить презентабельный вид помещения, не говоря уже о поддержании высокого статуса и внимания к посетителям. Также такую технику можно приобрести для дома, для того, чтобы Ваша обувь всегда сияла чистотой. Машинки для чистки обуви — удобные, компактные аппараты, которые помогут Вам сохранить обувь в чистоте на протяжении целого дня.

Ищете, где заказать или проконсультироваться? Не можете определиться с выбором? Обратитесь в компанию «Профинвентарь»: у нас представлено более 60 моделей аппаратов от ведущих мировых производителей, мы поможем Вам выбрать именно то устройство, которое идеально подойдет для Вашего помещения и финансовых возможностей.

Выбор машинок для чистки обуви

Аппараты для чистки обуви, как и остальное уборочное оборудование (по большей мере) стоит выбирать, прежде всего, исходя от помещения, для которого и предназначается подобная техника, от его размеров и степени проходимости людей.

Если Вам нужна простая, компактная машинка для дома, то Вам следует обратить внимание на бытовые машинки для чистки обуви, лидером продаж является модель Royal Polirol Chrome — удобная, компактная модель с габаритами: 250х410х310 мм и весом всего в 12 кг. Этот аппарат идеально подойдет для частного дома или квартиры.

Машинки с большей производительностью — офисные аппараты для чистки обуви. Их ставят для поддержания чистоты в зданиях, особенностями таких аппаратов является то, что они могут очистить обувь от любых загрязнений с обеих сторон. В нашем ассортименте представлены, как модели без монетоприёмника, так и с ним. Стоимость таких аппаратов варьируется от 30 т.р. до 200 т.р. — такой разброс цен образуется из-за разницы в параметрах, размерах, механизмах, назначении. Дизайн, комплектация также очень разнообразны: Представлены модели с отделкой из стали, с золотым напылением и с отделкой из дерева.

Промышленные машинки для чистки обуви представляют собой мощные аппараты, которые прекрасно справляются с любой строительной грязью, также для пищевого производства компания Heute предлагает дезинфицирующие машинки с подачей химии, такие аппараты сделаны исключительно из нержавеющей стали, что и необходимо по правилам пищевого производства.

Системы для очистки подошвы. Входные зоны любых общественных мест подвержены мгновенному загрязнению, а также быстрому износу и порче полового покрытия. Для того, чтобы раз и навсегда решить эту проблему, мы предлагаем приобрести и установить специальную систему для очистки подошвы Heute. Система представляет собой плиту, которая монтируется при входе в здание и, проходя через нее, подошва обуви становится абсолютно чистой. Технология, по которой производятся подобные системы, запатентована и держится в строжайшем секрете фирмой-производителем.

Производители

Лидерами рынка по производству машинок для чистки обуви являются компании:

Heute — немецкая фирма, основанная в 1905 году. Единственная фирма в мире, специализирующаяся на выпуске машинок для чистки обуви, их комплектующих и расходных материалов.

— немецкая фирма, основанная в 1905 году. Единственная фирма в мире, специализирующаяся на выпуске машинок для чистки обуви, их комплектующих и расходных материалов. EcoLine — российская фирма, производство которой находится в Санкт-Петербурге, существует с 1999 года.

Компания «Профинвентарь» предлагает Вам профессиональную помощь по подбору техники для чистки обуви, а также широчайший ассортимент моделей на любой вкус, цвет и для любого помещения. Мы учтем Ваши предпочтения в цене, дизайне, наборе опций и подберем идеально подходящую машинку для очистки обуви.

Компания "Профинвентарь"

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