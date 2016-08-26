



В компании Energy-Systems вы можете заказать дизайн-проект для квартиры http://energy-systems.ru/dyzayn-proekt частного дома или любого другого объекта. Наши специалисты создают проектную документацию в полном соответствии со всеми требованиями и желаниями заказчиков, выполняют проработанные в мельчайших деталях планы будущего оформления жилых и функциональных помещений, полностью соответствующие всем действующим требованиям законодательства.

Energy-Systems — это всегда индивидуальный подход в проектировании. Наши мастера обладают обширным дизайнерским опытом, могут работать с разными стилями и любыми облицовочными материалами, подбирают технические решения, полностью соответствующие вкусам, желаниям и финансовым возможностям заказчиков.

Преимущества разработки дизайн-проектов в Energy-Systems





Работа со специалистами компании Energy-Systems имеет множество положительных качеств и особенностей, среди которых наиболее значимыми являются следующие:

Разумная цена.

У нас клиентам предлагают различные варианты отделки квартир и частных домов, для которых характерна разная стоимость. Вы можете заказать оформление по типовому, индивидуальному или элитному проекту.

Оптимизация отделочных работ.

В Energy-Systems специалисты выполняют проектирование внутренней отделки с проработкой всех деталей и элементов интерьера. Благодаря этому вы сможете быстро закончить с проектными делами и приступить к ремонту.

Широкий выбор стилевых и цветовых решений.

У нас можно заказать проект отделки с использованием любых стилей и дизайнерских направлений, от роскошной классики и уютного прованса до современного минимализма яркого китча. Профессиональные мастера сумеют удовлетворить желания даже самых требовательных собственников.

Соответствие нормам и стандартам.

Проектирование выполняется с учетом всех современных норм законодательства, положений Жилищного кодекса, ГОСТов, СНиП и СанПиН. Благодаря этому наши заказчики могут быть уверены в качестве разработанных дизайн-проектов, какими бы сложными они ни были. Даже если проект предусматривает перестройку или перепланировку объекта, он без труда пройдет все необходимые согласования с государственными органами.

Правила разработки дизайн-проектов

Собственникам, которым предстоит ремонт в квартире или частном, доме следует знать, как именно ведутся проектные работы, какие этапы они в себя включают.

Чтобы создать качественный дизайн-проект, наши мастера сначала собирают всю необходимую исходную информацию об объекте, о желаниях, требованиях и финансовых возможностях заказчика. Часть необходимых данных собственник передает проектировщикам в техническом задании, другие сведения специалисты собирают самостоятельно во время первого исследования объекта.

Когда на руках у специалистов имеются все нужные им данные, вместе с собственником они выбирают наиболее подходящие для оформления объекта технические и творческие решения. На этом этапе мастера решают, нужно ли изменять планировку объекта, требуется ли модернизация инженерных коммуникаций, какие стилевые и цветовые решения смогут удовлетворить заказчика и его семью.

Далее идет важнейший этап проектирования, определяющий результат ремонта в квартире — разработка эскизов. В ходе подготовки эскизных документов наши специалисты создают первоначальные схемы и чертежи, спецификации облицовочных материалов и мебели, а главное — документы визуализации. Трехмерные модели позволяют понять, как будет выглядеть квартира после ремонта и даже совершить по комнатам виртуальную прогулку. На основе эскизов владелец квартиры решает, какие из предложенных мастерами решений ему нравятся больше всего. Именно эти решения будут дополнены, доработаны и использованы в рабочем документе на отделку.

Наши специалисты не бросают работу на середине и не оставляют собственника один на один с ремонтом после завершения проектных работ. В Energy-Systems можно получить бесплатные консультации по закупке отделочных материалов и по проведению ремонтных работ, заказать авторский контроль над оформлением внутренних помещений и сопровождение проектной документации во время согласования с государственными службами.

Сотрудничество с Energy-Systems — лучший способ выполнить ремонт в доме правильно.