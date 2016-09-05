Лося сбили на дороге при выезде из аэропорта Пулково. Автомобилисты гадают - как животное могло оказаться на этой трассе. "5 сентября в 5 утра на выезде из "Пулково" завалили лося. На месте были пожарная, ДПС. Лось лежал с пробитой головой, бился в конвульсиях. Как его сюда занесло, непонятно", - рассказывают водители в соцсетях. В Интернете появились и кадры фото и видео с места, где лось попал под машину. Животное долго еще было живым, его пришлось застрелить. "В него из ружья стреляли после...