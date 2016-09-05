Российские пользователи, предпочитающие покупки в интернете, подсели на товары из Китая. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, именно за счёт этого сегмента растёт число заказов, оформляемых россиянами онлайн. Если в 2013 году 40% всех заказов оформлялось на китайских интернет-площадках, то в 2015 году доля выросла до 80%. Основное преимущество онлайн-магазинов Поднебесной – цена. Там можно найти привычные товары с большими скидками и даже по бросовым ценам. Российские площадки не могут конкурировать с китайцами, поскольку покупки за рубежом не регулируются отечественными законами, а значит магазины в Китае могут позволить себе снижать стоимость предлагаемых товаров. Aliexpress – крупнейшая торговая площадка Китая. По сути это большой оптовый рынок, только в интернете, где собраны десятки и сотни тысяч продавцов. В теории это китайский вариант американского интернет-магазина eBay, где можно покупать напрямую или участвовать в аукционах и сбивать цены. Правда, все товары здесь предлагают очень дёшево, они не бывают бывшими в употреблении, а доставка максимально удобна для России и заточена на нашу страну. Более того, Aliexpress работает с русскими языком, позволяет отображать цены в рублях. Конечно, пользователей больше всего интересуют выгодные предложения. Они собраны на aliexpress-coupons.com
. Купоны позволяют получить существенные скидки на и так дешёвые товары, предлагающиеся на страницах крупнейшего интернет-магазина Поднебесной. К примеру, здесь вы можете приобрести сумки от известных мировых брендов со скидками в 30%. Или получить дисконт в четыре доллара на скачивание платного приложение в магазине Google Play. А, может быть, вы предпочтёте скидку в 100 долларов на эксклюзивные предложения ряда продавцов, представленных на сайте. aliexpress-coupons.com/how-to-search-for-popular-brand-names-at-aliexpress-com/
поможет найти выгодные предложения, которые касаются копий товаров крупнейших мировых брендов. Напрямую копировать их полностью с названием бренда компании из Китая не могут. Поэтому они немного видоизменяют названия. Памятку, как найти реплики, размещают на сайте. Это максимально облегчает процесс поиска необходимого товара. Наконец, на сайте собраны полезные обзоры разных товаров – к примеру, скутеров – aliexpress-coupons.com/buying-hoverboard-self-balance-scooter-at-aliexpress/
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