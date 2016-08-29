Что такое брекеты и зачем они нужны

Установка брекетов сегодня - одна из наиболее востребованных стоматологических процедур. Все примерно представляют, что это такое, но лишь единицы разбираются в тонкостях процедуры. Между тем брекеты активно используются с начала прошлого века. Разумеется, с тех пор, как американский ортодо нт Эдвард Энгель впервые ввёл их в обиход, брекет-системы очень сильно изменились. С тех пор брекеты стали более удобными, а они в целом гораздо более эффективными и функциональными. Сегодня из неудобной процедуры они превратились в стандарт. Поставить брекеты в Москве можно по очень доступны ценам и в короткие сроки. Итак, брекеты представляют собой несъёмный ортодонтический аппарат, который состоит из самих брекетов, то есть замочков, крепящихся к зубам, и удерживающих элементов. Их основная функция - коррекция положения зубов человека при нарушении прикуса и неровности зубного ряда. Каждый брекет индивидуален. Как говорят стоматологи, система имеет свою пропись - по сути некую программу, задающую зубам направление движения. Ортодонтическая дуга обладает уникальным свойством возвращаться в исходное положение вне зависимости от того, как её согнули. Она является основным источником силы для передвижения зубов.

Какие бывают виды брекетов

Первый и самый старый вид брекетов - металлические. Обычно для их изготовления используются сталь, титан и сплав никеля с титаном. Несмотря на долгую историю таких брекетов, они и сейчас активно применяются по всему миру, в первую очередь, по причине доступной цены и широкому ассортименту вариантов применения. Тем более что сегодня они очень компактны и не доставляют неудобств носителяю. Второй вариант - золотые брекеты, которые по своей сути являются вариацией металлических систем. Кроме эффективности это ещё и символ статуса, индивидуальности. Плюс золото не даёт аллергий, что позволяет использовать такие брекеты в самых чувствительных ситуациях. Также сегодня используют пластиковые брекеты, преимущество которых перед металлическими в эстетичности. Впрочем, этот вид брекетов сам по себе не очень прочный, поэтому в нём используются металлические части. Также пластиковые брекеты могут менять цвет под воздействием кофе, чая и ряда других продуктов. Среди других распространённых брекетов - керамические (прочные и идеально подходящие под цвет зубов, но при этом дорогие) и сапфировые (полностью прозрачны, поэтому незаметны для окружающих).

Линвальные брекеты

Один из популярных современных вариантов - линвальная брекет-система . В чём её преимущество? В отличие от некоторых других систем она подразумевает крепление замочков к задней или язычной стороне зубов. Поэтому такие брекеты незаметны для окружающих, соответственно пациент чувствует себя уверенно в общении и работе, поскольку лечение такого типа обычно продолжает долго. Есть и другие очевидные плюсы таких систем. Они производятся из специальногозолотосодержащего сплава, не вызывающего аллергии и позволяющего индивидуально изготовить замочки, идеально повторяющие форму каждого зуба. Такие брекеты идеально плотно прилегают к задней стороне зубов, препятствуют образованию кариеса вокруг конструкций, не вызывают никакого дискомфорта при ношении.

Как происходит установка брекетов

Долгое время брекеты устанавливали вручную. Соответственно людям приходилось очень долго находится в кабинете у врача с раскрытым ртом. Каждый брекет устанавливался на поверхность зуба индивидуально. Сегодня процесс очень ускорился. Большую часть работы ортодонт выполняет ещё до прихода пациента. Сама процедура в кабинете у стоматолога несильно изменилась. Брекеты расставляются по очереди, но уже не на зубных рядах, а на специальной гипсовой модели. Когда пациент садится в кресло, врачу остаётся лишь поместить эту модель в рот и скрепить её дугами. Соответственно и сама процедура стала значительно короче. Сегодня она занимает около получаса. У такого подхода есть и другие плюсы. К примеру, использование гипсовой модели позволяет снизить риск ошибки до минимума.