Современный рынок запчастей предлагает широкий ассортимент колёсных дисков для автомобилей. Разобраться в море предложений бывает непросто. Какие критерии нужно учитывать прежде всего, выбирая диски? Их несколько. Первый – прочность. Колёсные диски должны выдерживать большую нагрузку. В противном случае они могут попросту развалиться по ходу движения, особенно в процессе преодоления препятствий – к примеру, трамвайных путей. Вторая не менее важная характеристика – масса. Чем массивнее сами колёсные диски, тем труднее управлять автомобилем на дороге. Если диски выбраны неправильно, то у машины может снижаться скорость, повышаться расход топлива, а плавность движения будет под вопросом. Выбирая диски для вашего автомобиля, прежде всего ориентируйтесь на их тип. На рынке есть несколько вариантов. Первый – стальные или штампованные диски. Некогда они были стандартом на рынке, да и сейчас чаще всего с конвейеров автоконцернов новые машины сходят именно с такими дисками. Но популярность их в целом падает, поскольку они являются менее качественными, чем литые диски. Поэтому и стоят существенно дешевле. Второй тип – литые диски (http://nkolesa.ru/diski/)– получил широкое распространение в среде автомобилистов в том числе из-за их отличного внешнего вида. Раньше их ставили только на дорогие машины, но теперь хорошо выглядеть хотят все. Кроме внешних характеристик литые диски обладают другими плюсами. В частности, они мало весят, являются очень прочным и хорошо противостоят коррозии. Стоят они дороже, чем стальные, но при этом в качестве, разумеется, выигрывают. Сегодня литые диски производят как за рубежом, так и в России. Проблем с выбором на рынке нет. Впрочем, определившись с видом приобретаемых колёсных дисков, автомобилисту нужно учесть ещё массу важных моментов. Это диаметр, ширина обода, количество, размеры и размещение отверстий для крепежа, вылет колеса, а также характеристики конкретных модификаций. Сервис “Новые колёса” предлагает удобный и понятный каталог, который поможет подобрать диски именно под ваш автомобиль. Сначала вы указывает марку машины, модель, год выпуска и модификацию. Можете также подобрать диски по следующим параметрам: ширина, диаметр, крепёж, PCD и вылет. Часто вам, впрочем, некогда консультироваться с экспертами дилерских центров или вы просто не хотите брать диск на свой страх и риск. Тогда идеальным вариантом будет онлайн-консультация экспертов. Они помогут подобрать идеальные колёсные диски, отвечающие всем требования безопасности для вашей модели автомобиля.