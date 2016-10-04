Metro-Москва продолжает конкурс "Неприкрытый героизм". У россиян героических профессий появился прекрасный шанс показать себя во всей красе.

Если вы представитель героической профессии и находитесь в хорошей физической форме, присылайте свои фото в рабочей обстановке на konkurs@gazetametro.ru.

Докажите, что люди вашей профессии самые крепкие, сильные, здоровые и сексуальные! В теме письма пишите: «НЕПРИКРЫТЫЙ ГЕРОИЗМ». Не забудьте указать имя, возраст, профессию и e-mail.

Лучшие снимки мы опубликуем в газете, все снимки будут опубликованы на сайте metronews.ru.