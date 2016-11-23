Знакомая пара находится в предразводном состоянии. После 17 лет совместной жизни и выращенного ребёнка жена неожиданно решила заглянуть в свой «Фейсбук» на компьютере мужа. А у него там оказался свой «Фейсбук», и весьма увлекательный. То есть она бы об этом не узнала, если бы, как учили в детстве, не читала чужих писем: закрыла бы страницу мужа, открыла свою и принялась заниматься собственной жизнью. Но любопытство сгубило всех кошек, не исключая Еву и Пандору.

Знакомая обнаружила у мужа довольно живенькую переписку, полную нежностей и интимных селфи от женщины, которая в несколько раз уступала ей по красоте и изя-ществу. И, вообще, разлучница никакая не королева была, а тварь последняя, прямо скажем.

И вот только что мир знакомой был устойчив и понятен: муж не то чтобы сильно её интересовал, но как-то существовал рядом. Несколько лет назад из их совместной жизни ушли игра, искра, исчезли секс и романтика. Муж перестал постоянно покорять, добиваться, стараться. А она могла только так допустить до себя. В общем, оба превратились друг для друга в гаранты стабильности, и как будто обоих это устроило.

А оказалось, что муж – её, между прочим, собственность, которая просыпалась по утрам помятой, сморкалась и оставляла после себя в ванной лужи и беспорядок, кого-то интересует! И кто-то пользуется этой собственностью без разрешения хозяйки! Мало того, оказалось, что всё это длится не одну-две встречи, и не 2–3 месяца, а года. Те самые года, когда по молчаливому согласию супруги перестали видеть друг в друге мужчину и женщину, с тех пор, как превратились из супружеской пары только в родителей своей нынче уже 16-летней дочки.

Дальше был, понятно, жуткий скандал. Она звонила его родителям и кричала: заберите своего гадкого изменщика обратно! Хотя пожилые нынче родители отправили сына во взрослую жизнь задолго до того, как он встретил свою будущую жену, но куда обратно забрать сына, они уточнять не стали. Решили, что сорокалетние люди, наверное, должны как-то сами разобраться и 70-летние родители тут уже ни при чём.

Потом знакомая кричала мужу: «Сдохни, сволочь!» Слала проклятья на его голову и голову его этой...

Муж клялся, что расстался с любовницей и всё бросит к ногам родной жены, лишь бы она его простила. Очень, знаете, перепугался, что придётся менять жизнь, а он ведь никогда не собирался. Его-то всё тоже устраивало. Просто у него была свободная ниша в жизни в виде эротических приключений, которых он не получал в семье, он её и заполнил. При чём здесь семья? Никто же не поменяет свой семейный «универсал» на спорткар, на котором можно иногда покататься, но за продуктами в супермаркет или на дачу на нём уже не разъездишься.

Теперь сидят они, два несчастных человека, посередине жизни и по углам своей совместной квартиры и не понимают, что дальше делать. На развод тоже не подают. Видимо, он ждёт, когда жена его простит, а она, когда он просто исчезнет, и с бумагами, разговорами и дележом имущества не придётся возиться.

Мысли о том, что надо было сходить на семейную терапию как раз тогда, когда секс в паре закончился, а сейчас на семейную терапию надо буквально бежать – не возникла в голове ни того, ни другого.

Но рассказ этот не о том, что желательно строить прямые и открытые отношения и при появлении проблемы и неудовлетворённости союзом не сливать свои эмоции на сторону в поиске поддержки у посторонних людей, а разбираться сразу и прямо со своим же партнёром. На это вообще мало кто способен. Но! Если вы не собираетесь расставаться со своим партнёром, то хотя бы поберегите его! Хотя бы стирайте переписки, договоритесь, чтобы никто не тревожил вас, когда вы дома с супругом. Потому что, если женщина не распакует письмо, адресованное мужу –

она святая. А святых замуж не берут...

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