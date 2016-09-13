В студенческом театре МГУ хрущёвских ещё времен огромным успехом пользовалась миниатюра, запись которой время от времени повторяют по ТВ. На сцену выходит артист и, обращаясь к зрителям, спрашивает: «Что я мог сделать один?» Следом появляется второй актёр – и с тем же вопросом. Далее третий, четвёртый, пятый, десятый, двадцатый… Сцена постепенно заполняется людьми, которые сперва вразнобой, а в конце миниатюры, построившись в колонну, шагая в ногу, скандируют всё тот же вопрос: «Что я мог сделать один?»

На счёт «один» есть совершенно гениальное высказывание – по моему убеждению, самая лучшая и вожделенная из идей человечества! – чеканная фраза 30-го президента США Джона Калвина Кулиджа: «Один человек плюс закон – уже большинство».

Только вдумайтесь: вы – один, но за вами Закон. А значит, на защите вас, ваших близких, ваших интересов, ваших прав стоит махина государства со всеми его институтами. И если есть законность, то уже совершенно не важны всяческие «измы»: капитализм, социализм, анархизм…

Бред? Фантазии? Демагогия? Да нет! Действующие законы и есть основополагающее условие цивилизованного, социального, правового государства, строительство которого наша декларированная цель, на строительство которого необходимы десятилетия. И усилия не только политиков, но и гражданская ответственность каждого из нас, этих самых политиков выбирающих. Кого выберем, те и будут писать законы.

Ещё совсем недавно было в большой «электоральной» моде у части наших граждан жеманно-интеллигентское голосование «против всех». Ну никто им по вкусу не приходился. А сами между собой никак не способны были договориться, чтобы выдвинуть кого-нибудь себе подобного. И невдомёк этим несчастным, что «против всех» управлять на любом уровне – от федерального до местного – не может. И их потуги, по сути, борьба не с не нравящимися депутатами, а с самим существованием собственного государства.

А с другой стороны, жаль, что графу «против всех» из бюллетеней для голосования убрали: любопытно знать, сколько этих горемык ещё осталось в стране и динамику их сокращения.

В некоторых государствах – на родине демократии в Греции, например, – участие в голосовании обязательно. Почётная обязанность – как служба в армии, защита родины от внешних врагов.

У нас этой обязательности нет: кто-то считает, что человек имеет право игнорировать голосования, что, по сути, игнорирование своей принадлежности к своей стране, своей Родине. Или игнорирование своей семьи, своих детей. Вот только за игнорирование детей лишают родительских прав, а лишать гражданства почему-то нельзя даже предателей и маньяков.

Надо голосовать. Не называю ни одну партию, не призываю голосовать за кого-то конкретно – просто надо голосовать. За тех, кто по каким-либо причинам – любым! – вам адекватен. Потому что, даже если ваш депутат окажется в меньшинстве, он всё-таки сможет представлять ваши интересы. Или уж, на крайний случай, вскрывать публично подноготную процессов, неприемлемых для депутата и вас, его избирателя.

Надо голосовать, чтобы законодательный орган по возможности максимально отражал спектр гражданских интересов россиян. И чтобы были законы, которые, по мысли Кулиджа, в любой ситуации гарантируют законопослушному гражданину защиту и большинство.

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