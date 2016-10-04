Познакомился недавно с семейством – муж, жена, двое детей. Непреходящее до сих пор впечатление от того общения: а в здравом ли они уме? Предмет семейной гордости: старший сын принят в пятый класс суперпрестижной, второй тогда по рейтингам гимназии Москвы – на первом месте в этих рейтингах прославленная совращением учеников школа № 57. Предмет семейной заботы: снять квартиру поближе к гимназии и перебраться туда до начала занятий, чтоб не возить ребёнка через всю Москву каждый день.

Каждому свои радости. И, увы, не редкость, когда ради собственного радостного выпендрёжа родители – сознательно или нет – готовы губить собственных детей. Ведь того же мальчугана честолюбивые родители лишили привычного своего класса, бросив в незнакомую, чужую среду, где необходимо добиться признания, авторитета в уже сложившемся коллективе, лишили привычного домашнего уюта, двора, соседей-товарищей, знакомых улочек.

И чего ради такой стресс? Чтоб, пузырясь от тщеславия, рассказывать малознакомому человеку, в какой крутой школе дитятко учится? А в чём крутизна? В непонятно по каким принципам нарисованном рейтинге школ? Вот 57-я школа прочно числилась первой. Родители из 57-й, поди, тоже лопались от гордости. И что они сейчас? И невдомёк ошалевшим от пустопорожних амбиций родителям из рейтинговых школ, что дети растут, меняются порой вопреки нашим ожиданиям и пожеланиям. И дутые рейтинги школ, и живущие этими рейтингами учителя детям лишь во вред.

В чём главная задача школы – вот вопрос. В том, чтоб, как при прежних министрах отечественного образования, раздувать новорусские щёки от престижности хорошо пропиаренной гнили? По моему убеждению, главная задача школы и учителей не накачка информацией, а социализация и профессиональная ориентация ребёнка. Научить жить в коллективе, дружить, конфликтовать, добиваться компромиссов. Любить, спорить, драться в конце концов. А книжки ребёнок и сам прочтёт, если удастся привить самое необходимое – интерес к знаниям, к саморазвитию, на крайний случай, просто честолюбие.

Если чему учить предметно, то, как в классических российских гимназиях: основы естественно-научных предметов – для профессии, языки – для общения и получения знаний, история – для понимания происходящих общественных процессов и осознания своего гражданства, литература – для постижения души человеческой.

Очень важно содержание программ. Ну, абсурд же тратить время на уроках литературы на солженицынский «Архипелаг ГУЛАГ» и одновременно пытаться изъять из курса «депрессивного» Достоевского! А как конъюнктурная галиматья в бесчисленных учебниках истории? Невольно вспоминается фильм «Доживём до понедельника»: «Но души-то у нас не бумажные!»

Для поступления в вуз нужна не школа, а – как показывает практика! – репетиторы. А вот чтоб стать человеком, необходима школа, необходимы учителя – родителей, даже самых замечательных, недостаточно. Те учителя, которые вместе с родителями, а порой, увы, и вместо них, учат думать, верить, добиваться, которые не допускают подмены гордости выпендрёжем, а совести пиаром. Необходимы учителя, которых всегда мало, – препятствующие макулатуризации детских душ.