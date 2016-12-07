На этой неделе, точнее 8 декабря, у нас две «даты». В 1991 году в Беловежской Пуще президент России Ельцин, президент Украины Кравчук и председатель Верховного Совета Белоруссии Шушкевич подписали Беловежское соглашение о создании СНГ и прекращении существования СССР. А в 1999 году в Москве прошло – явно приуроченное к очередной годовщине Беловежья – подписание Договора о создании Союзного государства России и Беларуси.

О Беловежском соглашении написано-показано прорва всего. Хотя не пойму, почему игнорируются материалы прошедших весной 1994 года слушаний в Государственной думе, посвящённых сговору «на троих» в Вискулях.

Начинались эти слушания, как водится, за здравие: горбачёвцы и ельцинисты мирно переругивались, обвиняя друг друга в развале СССР. А потом кто-то ляпнул лишнего, другой ответил эмоционально – и пошло-поехало. Нервы сдали, и с ссылкой на документы, на частные договорённости, на факты стороны начали мочить друг друга – вот тут самое место сказать – «в сортире», столько дерьма друг на друга вылили. На тех слушаниях узнали и о докладной тогдашнего серого кардинала демократов Бурбулиса Ельцину: теряем власть, страна из двух зол предпочитает всё-таки Горбачёва. Следовательно был ещё шанс на сговор союзных элит, чего никак не могли допустить жаждавшие первых ролей элиты республиканские. А в итоге развалили страну, подписав в Беловежской Пуще смертный приговор и ей, и в конечном счёте политический себе.

В 1994 году в Белоруссии приключились первые президентские выборы. В фавориты записали главу правительства Кебича. Российские СМИ надрывались, восторгаясь белорусским премьером. Чтоб «отмазать» Кебича от участия в беловежском сговоре, политтехнологи придумали юридически и экономически абсолютно бредовый лозунг «Союзное государство» – имитацию воссоединения России с Беларусью. Мало кто задумывался, что среди тысячи причин, почему «Союзное государство» невозможно, – на самой поверхности нежелание сторон создать единый эмиссионный центр, т. е. единый Центральный банк. Регулятор, как теперь принято говорить. Между делом спасали (если такое в принципе было возможно) агонизирующий рейтинг Ельцина: мол, обещал построить Союз республик на новых принципах – вот, пожалуйста, процесс пошёл.

Но беловежцу Кебичу не помогли ни объединённые административные ресурсы двух стран, ни маниловщина «Союзного государства». Победил с явным преимуществом трибунный борец с коррупцией Александр Лукашенко, который быстро сообразил, что раскрученный под Кебича пустой лозунг «Союзного государства» можно использовать и как лапшу на уши электорату, и как способ долгосрочного выкачивания халявы из России. Бытовала какое-то время у Лукашенко надежда пробиться в президенты России с присоединившейся Белоруссией, но Москва не скоро, но жёстко опустила минского фантазёра на землю.

Пустопорожний Договор о создании Союзного государства России и Беларуси Ельцин подписал уже с Лукашенко ровно в дату беловежского сговора. И потекла халява. И всё мало ему – требует, не просит, ещё и ещё. На том и держится пятый срок у власти, плодя в своей республике врагов России, деньгами которой белорусам навязан до поры нынешний режим.

И ведь россияне прекрасно видят, что он – не друг и даже не партнёр: такие продают за копейку всякий раз, как только покупателя сыщут. А денонсировать бумажку о Союзном государстве нельзя: прослывёшь дезинтегратором. И поэтому «Россия будет расширять стратегическое взаимодействие с Республикой Беларусь в рамках Союзного государства в целях развития интеграционных процессов во всех сферах». До самой до цветной или, скорее, картофельной революции в братской Беларуси.

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