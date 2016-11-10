Очередной президент США избран – Дональд Трамп. Помните традиционные концовки русских сказок: царевич с царевной поженились и стали жить-поживать, добра наживать. А самое интересное как раз начинается после «поженились». Добра наживать Трампу не надо – до президентства нажил предостаточно. А вот как с Трампом «жить-поживать» – вопрос для политиков всего мира актуальнейший.

С бабушкой Клинтон всё было ясно. Давным-давно в политике, что называется, «просвечена насквозь со всех сторон»: воззрения, характер, команда, политические и финансовые подпорки... Эта известность и предсказуемость в политике – колоссальное, а для Клинтон, может, единственное, но достоинство. В политической среде сюрпризов не любят. Помните, как дёргались во всём мире из-за загадочного поначалу Путина?

Трамп не загадка: в США средства массовой информации просто не позволят сохранить сколько-нибудь значимому деятелю никакого, даже самого махонького, скелетика в шкафу. Но он не карьерный политик, терпеливо и последовательно пробивавшийся со ступеньки на ступеньку вверх, обросший прочно и навсегда бесчисленными кандалами обязательств, отношений, союзников и оппонентов.

Трамп – выскочка. Его обязательства – лозунги в предвыборной кампании. Его союзники и спонсоры ситуативные, а не постоянные. Его опора не элита, везде и почти всегда вершащая судьбы народов, а полуграмотный и аполитичный обыватель, которого отвращение лично к Хиллари Клинтон и безграничный популизм самого Трампа довели до избирательного участка.

Но теперь, когда Трамп завоевал Белый дом, встаёт вопрос: а дальше что? Впереди четыре года президентства в стране, определяющей себе на беду существование всей Земли. Как управлять такой страной, когда уже совершенно очевидно, что ноша, которую Штаты взвалили на себя – ноша мирового законотворца, судьи и жандарма, – им давно не по силам? Как управлять страной, у которой полмира в иждивенцах, а собственный федеральный госдолг на 1 сентября 2016 года составил 19 с половиной триллионов долларов? Это не считая долгов отдельных штатов, корпораций и физических лиц, гарантированных государством, и обязательств перед получателями социальной помощи. Напечатают ещё долларов – ещё больше упадёт их покупательная способность. Такие долги возвратить невозможно – только списать. Сможете представить последствия?

Как управлять страной, если истеблишмент не скрывает своего негативного отношения, большинство публичных персон однозначно обозначили своё неприятие, когда элита страны, даже в нынешнем расколотом состоянии, никак не обозначает готовности к сотрудничеству? Если европейские «союзники» не скрывают негатива и непонимания, как строить отношения с таким главой Соединённых Штатов?

Ко всему президент от Республиканской партии Трамп в этой партии никогда не состоял и реальной поддержки от неё не имел – даже наоборот. И рассчитывать на республиканцев, как на опору, всерьёз не может. А ведь в ближайшие два месяца Трампу необходимо сформировать правительство – это без опоры, без серьёзной политической команды.

На реализацию обещанного в ходе избирательной кампании, на декларированные реформы ему отведено лишь четыре года. Это только отдельные российские интеллигенты способны поверить, что страну можно реформировать за 500 дней – даже для стран-карликов 500 дней – смешно. Президенту Рузвельту американцы позволили избираться аж на четыре срока, чтоб довершить реформы в самом благополучном даже после Великой депрессии государстве.

Для избрания же на второй срок Трампу необходимо в перечисленных условиях добиться успеха по большинству обещанного. Плюс здоровье, которое в его возрасте всегда может подвести.

Остаётся только надеяться. А потому Трамп – президент надежд. Которые могут сбыться, а могут и нет.

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