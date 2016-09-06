Скончался Ислам Каримов, глава Узбекистана с июня 1989 года. Большой политик. Один из трёх политических гигантов советской номенклатуры в союзных республиках времён развала СССР – после Гейдара Алиева и Нурсултана Назарбаева. Тех, кто на руинах Союза сумел построить состоявшиеся государства. Не в обиду другим лидерам, которые масштабом личности поменьше, пожиже.

Из личных впечатлений о Каримове... Ельцинские финансисты после расстрела Верховного Совета России додумались без предупреждения вышвырнуть из рублёвого пространства все экс союзные республики. В одно мгновение новорождённые государства оказались вместо денег с рублёвообразной макулатурой и вынуждены были чуть ли не на ксероксах печатать временные «зайчики-купоны» для наличных расчётов. Что происходило с безналичными платежами, вообще вспомнить жутко.

Осознав, что натворили и как это скажется на отношениях с «демократической Россией, сбросившей с себя бремя тоталитарных режимов», в вояж по центральноазиатским странам послали договариваться главу МИД Козырева.

В аэропорту Ташкента российских гостей, в числе которых был и я, встретил какой-то третьеразрядный чиновник и, несмотря на очень поздний час, сразу повёз в резиденцию Каримова, сообщив мимоходом, что у главы государства важное экономическое совещание. В резиденции россиян сразу ввели к президенту... Никогда не забуду разъярённое лицо Каримова, подскочившего к Козыреву и схватившего его буквально за грудки. Всех присутствовавших мгновенно вывели из комнаты. Хотя один из наших, говорили, умудрился такого Каримова сфотографировать...

Узбекистан – особенная страна. Ташкент – традиционный центр большого единого региона Туркестана, который неугомонные большевики затеяли делить на республики. Да так поделили, что до сих пор непредсказуемо, где рванёт очередной межнациональный конфликт. А если учесть неимоверную перенаселённость Узбекистана, неправдоподобный дефицит воды, рекордную рождаемость и, соответственно, фантастический уровень безработицы, особенно среди молодёжи (средний возраст в республике чуть больше 27 лет!), социальный взрыв в республике можно было предотвратить исключительно твёрдой, да, тоталитарной и беспощадной рукой Каримова.

И вопрос сейчас не столько в том, кто возглавит Узбекистан после Каримова, сколько в том, на каких условиях конкурирующие правящие кланы договорятся. Кулуарно! Оппозицию Каримов зачистил – оттуда опасность не грозит. Опасность в том, что кулуарный компромисс может показаться какой-нибудь из сторон недостаточным, неприемлемым. И тогда ради получения дополнительного политического (а точнее политиканского) ресурса кому-то может взбрести в голову использовать религиозный фактор или катастрофическую ситуацию с уровнем жизни: узбекская экономика растёт завидными темпами, но сказывается это на жизни населения несравнимо медленнее. В безответственной борьбе за власть можно дестабилизировать республику. И вот это самое опасное не только для самого Узбекистана, не только для его соседей по региону, но и для России. Наши заокеанские «партнёры» это прекрасно понимают. И нет ни малейших сомнений, что Вашингтон – как всегда и всюду! – готов на любую провокацию в регионе. Не упустить бы нам момент, когда «их» провокации ещё можно остановить. И не учудить в российско-узбекских отношениях такое, когда наших министров хватают за грудки.

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