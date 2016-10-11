В кабинете президента Многонационального Государства Боливия (это официальное название страны!) во всю стену висит несуразно большая картина – Тихий океан. Рисовал её явно не Айвазовский – наверняка кто-то из местных. Похоже даже, что некий самоучка. Картина, как мне объяснили, не абы что – символ. В 1884 году, после поражения во Второй Тихоокеанской войне с Чили, боливийцы потеряли выход к побережью. И с тех пор чуть ли не официальная задача руководства Боливии вернуть приморскую провинцию Антофагаста. Хотя, конечно, о войне с Чили никто, по крайней мере официально, не помышляет.

Когда приходится слушать политиков современной многонациональной державы Грузия, как-то невольно вспоминается Боливия. И очень хочется заказать какому-нибудь из арбатской тусовки «живописцев» мазню с пейзажами Абхазии и Южной Осетии, а до кучи авансом и армянонаселённой Джавахети, чтоб развесили в своих кабинетах грузинские правители и задумались. По возможности.

На состоявшихся 8 октября выборах в грузинский парламент по предварительным итогам прошли три партии: «Грузинская мечта» (48,6%, или 856 тысяч 858 голосов избирателей), «Единое национальное движение» (27,14%, или 478 тысяч 416 голосов избирателей) и примкнувший к ним нежданно «Альянс патриотов Грузии» (5%, или 88 тысяч 32 голоса избирателей)». По такому случаю в некоторых российских СМИ уже обрадовались: русофоб Мишико Саакашвили и его «националы» проиграли. А победили кто – русофилы? Да такие же русофобы. Уж простите неполиткорректность, но, если говорить прямо, главная задача и воплощение успеха для власти в Грузии – любой власти, любой ориентации – вдохновенно пресмыкаться перед вашингтонскими хозяевами. А задача оппозиции оттолкнуть власть и доказывать хозяевам, что они пресмыкаются ещё лучше.

Пророссийские политики в Грузии – досужие мечтания московских пропагандистов. Не только потому, что всё пророссийское зачистил ещё Шеварднадзе, чтоб монопольно замкнуть на себя все российские интересы в Грузии. Пресловутый «вашингтонский обком» более-менее удачно маневрировал и маневрирует между интересами и противоречиями трёх закавказских стран. В Москве же поставили на стратегического союзника-монополиста, автоматически рассорившись с двумя другими государствами и серьёзно ослабив положение кавказских пророссийцев. А тут ещё Саакашвили подсуетился, спровоцировав в 2008-м войну с Россией, в результате которой Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии. И после этого надеяться найти в Грузии пророссийского политика-самоубийцу по меньшей мере наивно.

Но есть пока ещё в Грузии отдельные политики-реалисты, осознающие, что экономически выжить Грузия может, только имея доступ на российский рынок. Вот только никак не находят в Москве партнёров, понимающих, что Россия сможет удержаться на Кавказе, исключительно наладив отношения со стабильным промышленным Азербайджаном (которые, кстати, теперь активно налаживаются!) и раздраенной, но территориально фантастически выгодно расположенной Грузией.

А Москве необходимо найти среди реалистов масштабную личность, осознающую, что потеря Абхазии и Южной Осетии необратима, а потому способную ограничить мечтания картинами потерь на стенах кабинета. И, независимо от партийной принадлежности, строить необходимые взаимовыгодные отношения с Россией. Пока нарастающий кризис не обернулся крахом.

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