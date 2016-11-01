Скандал у нас случился в столице. Народный артист России Константин Райкин на очередном рутинном, хорошо срежиссированном съезде Союза театральных деятелей выступил с импровизацией на тему «Долой государственную цензуру в искусстве». И призвал театральное сообщество противостоять попыткам цензуры со стороны властей и неких неназванных «групп возмущённых и обиженных людей», требующих закрытия некоторых выставок и спектаклей потому, что они якобы «оскорбляют чувства верующих».

Нашумела почему-то реакция на речь Райкина некоего мотоциклиста Александра Залдостанова, более известного по прозвищу Хирург: «Дьявол всегда соблазняет свободой! А под видом свободы эти райкины хотят превратить страну в сточную канаву, по которой текли бы нечистоты».

Третьим актом шоу «Райкин – цензура» стал комментарий пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, предложившего Райкину назвать «хоть один случай, когда кто-то пытался ему что-то навязать или запретить». «Просто бес попутал этого мотоциклиста, который его (Райкина) оскорбил. Я надеюсь, что он извинится», – заключил Песков.

Подозреваю, что, если б не комментарий Пескова, на слова Залдостанова мало кто обратил бы внимание. Удивительно, что при прорве работы Песков нашёл время и счёл возможным отреагировать на «гражданскую активность» мотоциклиста.

Так о чём речь? Да о цензуре райкинской! Я застал времена, когда безобидные тезисы для научных конференций или статьи, даже сугубо научные, необходимо было «литовать»: сдать в Главлит (советская контора цензоров) и дожидаться их штампика, разрешающего публикацию. И гадать, к чему цензор придерётся, какие антисоветские аллюзии он нафантазирует. Старшей сестре-пианистке довелось литовать концертную программу из произведений Шопена. Так в Главлите усмотрели попытки солидаризироваться с польской оппозицией и поддержку находившегося тогда под арестом Леха Валенсы. Сестра, невообразимо далёкая от всяческой политики, дома поинтересовалась: «А кто такая Валенса?»

Страшно представить, как доставалось от советской цензуры великому нашему сатирику Аркадию Райкину. Его сын Костя этого не знал, не видел? И после этого ещё говорит о нынешней цензуре?

Что Константина Аркадьевича абсолютно обоснованно беспокоит, так это «группки оскорблённых якобы людей, которые закрывают спектакли, закрывают выставки, нагло очень себя ведут, к которым как-то очень странно власть нейтральна – дистанцируется». Очевидно, это намёк на недавнее скандальное закрытие выставки фотографа Стёрджеса и запрет показа мюзикла «Иисус Христос – суперзвезда». А ещё раньше был скандал с «Тангейзером» Вагнера. А ещё раньше…

А ещё был пресловутый «молебен» девок из «Пуси райот» в храме Христа Спасителя – чем они отличаются от «православных активистов» или бесноватых «офицеров»? Однако Райкин против «пусек» не протестовал. И на чью поддержку после этого он надеется – взрослый, умный человек, неизлечимо больной всеобщей хворью русских интеллигентов: винить во всём свою Родину, «это» государство? И при этом всё время что-то с него требовать – денег, например, на ремонт собственного театра.

...Как-то довелось посмотреть псевдоисторический фильм, в котором Райкин с Ольгой Кабо голышом бегали по какой-то крепости. Ну, Кабо красавица. А Райкин... Невольно о советской цензуре затоскуешь.

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